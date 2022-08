Hacía Uber y lo detuvo Inmigración: hispano cuenta el calvario que vivió

SAN DIEGO- En ocasiones uno de los peores enemigos de quienes buscan legalizarse en el país, son sus propios abogados. Y es que los inmigrantes confían a ciegas a ellos sin imaginar que pueden ser la causa de su deportación.

Un inmigrante señaló a su abogado como el único responsable de un calvario que vivió al casi ser deportado.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Migrantes pagan entre $10,000 y $15,000 a abogados, pensando que son el pase para estar legal en el país.

Pero el inmigrante, Jorge Carrasco describió una presunta negligencia que fue casi un pase a la deportación. Y contó cómo pasó meses que fueron como un terror que no se le deseó ni a su peor enemigo.

“Yo digo, no he cometido ningún delito, porque me esposan, me sentía de lo peor yo mirarme arriba de la patrulla detenido”, dijo Jorge Carrasco, quien estuvo a punto de ser deportado presuntamente por culpa de su abogado.

Carrasco fue detenido por un agente de la Patrulla Fronteriza en Otay Mesa, tras ser confundido por un contrabandista de humanos.

“En cuanto me meto al ‘freeway’ me prende las luces”, contó. “Me agarró migración haciendo Uber".

El inmigrante describió cómo se sintió durante la situación: "Que todo se me vino abajo, dije ahí se acabo".

"Yo escuché cuando el migra le prendió las sirenas, sentí tan feo", contó Lizette Carrasco, esposa de Jorge Carrasco.

"Me dice el oficial que si soy ciudadano americano y le digo que no, le dije tengo permiso de trabajo yo sabía que estaba vencido pero dije a lo mejor esto me salva de algo", contó Jorge Carrasco.

Un vendedor de tacos fue intimidado y agredido verbalmente por un hombre que lo amenazó con llamar a inmigración. El incidente ocurrió en Long Beach la semana pasada y quedó captado en video.

Jorge Carrasco fue arrestado y transportado a una estación de la Patrulla Fronteriza sin imaginar el calvario que le esperaba.

"Está super helado, tienen el aire siempre prendido, si me quería acostar tenía que ser en el cemento, para hacer del baño está en frente de los oficiales, para mi eso se me hace como una humillación", expresó el inmigrante.

Pero para este mexicano, lo peor aún estaba por venir.

"Yo no sabía que tenía deportación", expresó.

Y es que según el inmigrante, era información que su entonces abogado de inmigración, no le informó, ya que su solicitud de ajuste de estatus tras la solicitud de su ex esposa ciudadana estadounidense, de quien Jorge se separó tras ser víctima de violencia doméstica había sido negada.

"Al pedir el expediente del otro abogado me fijé, bueno él había sufrido abusos, había la posibilidad de dos peticiones como víctima de crimen y violencia doméstica", explicó Esther Valdes Clayton, abogada de inmigración y representante de Jorge Carrasco.

Fue información que Valdes Clayton presentó durante su detención.

Y tras casi tres meses que Jorge Carrasco estuvo detenido presuntamente en condiciones inhumanas, fue liberado bajo fianza.

"El haber creído que porque el abogado era muy conocido haber confiado en él", señaló Carrasco, sobre lo que consideró fue un error que lo llevó a vivir un calvario.

Y lo que le costó 5 años de estar en las sombras, de las cuales por fin salió la semana pasada, al lograr su residencia permanente, tras la solicitud de su ahora esposa, Lizette Carrasco.

"Un hormigueo y much paz", fue lo que Carrasco dijo que sintió tras recibir su residencia permanente en Estados Unidos.

"Por fin se hizo justicia se lo merece porque es un buen hombre", dijo su esposa.

Y ahora que Jorge Carrasco tiene papeles legales para estar en el país, él dijo que sueña con abrir un negocio y compartir su vida fuera de las sombras con su esposa.

Mientras que de acuerdo a su abogada de inmigración, casos donde abogados se aprovechan de sus clientes con frecuentes.

Evita una negligencia en tu caso legal