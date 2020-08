NBC News y Noticias Telemundo se unen por los problemas de la comunidad hispana en EEUU

NBC News y Noticias Telemundo colaborarán en una serie de reportajes que saldrán al aire a partir del jueves en ambas cadenas, anunciaron Noah Oppenheim, presidente de NBC News, y Luis Fernández, presidente de Noticias de la Cadena Telemundo

Enfocada en los problemas que afectan a la comunidad hispana en Estados Unidos, la nueva serie "NBC News x Noticias Telemundo Reports" se lanzó el jueves con una pieza conjunta sobre cuán decisivas son las pruebas y el rastreo para prevenir los distintos tipos de brotes que afectan a industrias enteras, desde el punto de vista de la agricultura y la cadena de suministro de alimentos en California, realizada por Gadi Schwartz de NBC News y Guadalupe Venegas de Noticias Telemundo.

La pieza se transmitiría en inglés en las plataformas de NBC News, incluyendo a "Nightly News" con Lester Holt, varios programas de MSNBC, NBC News NOW y TODAY, como parte de "Search for Solutions: The American Economy", la cobertura especial de la cadena durante esta semana. Los corresponsales también produjeron una versión en español que saldría al aire en todas las emisiones de Noticias Telemundo. Ambas piezas también se transmitirán en las propiedades digitales de NBC News y Telemundo.

La próxima semana, Morgan Radford y Nicole Suárez presentarán un reportaje conjunto sobre el impacto de la educación a distancia en las millones de familias que no hablan inglés como primer idioma, que aparecerá en los mismos programas y plataformas, en sus versiones en inglés y español. Este reportaje formará parte de la serie especial ampliada de NBC News en la próxima semana: "Coronavirus and the Classroom" (Coronavirus y el aula).

Esta es la primera vez que ambas divisiones colaboran de esta manera, tras asociarse en el pasado en debates presidenciales y otros eventos especiales. Las próximas piezas de esta serie contarán con los aportes de los equipos de investigación de NBC News y Noticias Telemundo, y otros esfuerzos periodísticos conjuntos con miras a las elecciones de 2020.

"Estamos encantados de asociarnos formalmente con nuestros colegas de Telemundo de esta manera nueva y significativa", dijo Oppenheim. "Una manera en donde podemos sacar a la luz estas historias que afectan a este grupo de estadounidenses que está creciendo rápidamente, y asegurándonos de que la información necesaria está disponible para ellos en cualquier idioma que consumen noticias. Solo en NBC es posible este tipo de colaboración entre dos grandes organizaciones de noticias", aseguró.

"Esta nueva y emocionante colaboración con NBC News ampliará nuestra cobertura de los temas más importantes para los hispanos tanto en inglés como en español, en un momento crucial para nuestra comunidad", dijo Fernández. "Con el país enfrentando una pandemia global y en vía a una elección histórica, es fundamental que brindemos a nuestros televidentes información confiable y objetiva, en ambos idiomas y, sobre todo, que les digamos las cosas como son", concluyó.