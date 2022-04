¿Problemas para comunicarte con USCIS? Te explicamos cómo funciona su Centro de Contacto

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), que se financia en gran parte con las tarifas, ha luchado durante años con las demoras de las solicitudes y los retrasos en el procesamiento. Pero la pandemia de COVID-19 exacerbó en gran medida esos problemas.

A partir de febrero, USCIS estaba revisando más de 9.5 millones de solicitudes pendientes, un aumento del 66 % desde el final del año fiscal 2019, según datos de la agencia.

A fin de acelerar los casos, USCIS busca expandir el "procesamiento premium", que permite que ciertos solicitantes paguen $2,500 en tarifas adicionales para que sus casos sean revisados expeditamente. Actualmente, el servicio está limitado a ciertas aplicaciones, incluidas las peticiones H-1B y algunas solicitudes de tarjeta verde basadas en el empleo.

EXISTEN MÁS DE NUEVE MILLONES DE SOLICITUDES PENDIENTES EN USCIS

La regla amplía el procesamiento premium a solicitudes de tarjetas verdes basadas en el empleo, todas las peticiones de permisos de trabajo y solicitudes de extensión de estatus migratorio temporal, lo que permitirá a los solicitantes pagar $2,500 para que sus casos sean adjudicados dentro de los 45 días.

Sin embargo, las personas que necesitan revisar el estatus de su caso o saber si el gobierno ha tomado una decisión a menudo reportan dificultades para obtener ayuda telefónica de un representante de USCIS.

Antes de que un representante pueda contestar una llamada, la persona al otro lado del teléfono debe navegar por el Sistema de Asistencia de Voz Automatizado. El USCIS procesa decenas de millones de solicitudes y formularios cada año. Sus Centro de Contacto no puede tomar las llamadas de cada persona. Por lo tanto, tienen este sistema automatizado en su lugar, lo que puede resultar difícil de navegar.

Esto es básicamente un programa de software que intenta ayudarte tanto como sea posible. Si no puede, enrutará la llamada a un representante. Pero esto requiere que selecciones las opciones correctas que proporciona el software. Aquí te explicamos cómo funciona.

TELÉFONO ÚNICO GRATUITO

El USCIS ofrece múltiples formas a través de las cuales puedes ponerte en contacto con un representante para cualquier tipo de ayuda. La agencia ofrece un número de teléfono único gratuito al que debes llamar, que es el 1-800-375-5283.

MODELO DE DOS NIVELES

El sistema del Centro de Contacto de USCIS se basa en un modelo de dos niveles:

Representantes de Servicio al Cliente (CSR, Nivel I)

Oficiales del Servicio de Inmigración (ISO, Nivel II)

En cada nivel, te encontrarás con un funcionario con una designación diferente.

REPRESENTANTES DE SERVICIO AL CLIENTE (NIVEL I)

Los CSR serán tu primer punto de contacto cuando llames al número único gratuito (después de navegar por el sistema de respuesta de voz interactiva). Estos representantes pueden responder a la mayoría de tus consultas básicas y ayudarte con las dificultades técnicas.

Si tienes preguntas sobre cómo completar un formulario, estos representantes deberían poder guiarte. Pero no pueden responder preguntas específicas sobre un caso ni brindar ayuda legal.

OFICIALES DEL SERVICIO DE INMIGRACIÓN (NIVEL II)

Si el representante de servicio al cliente no puede ayudarte y encuentra que tus consultas son lo suficientemente urgentes, transferirá la llamada a un oficial del servicio de inmigración. Estos oficiales tienen la especialidad de revisar el sistema USCIS para un caso específico. Entonces, pueden responder muchas más preguntas relacionadas con tu caso. También pueden recopilar información sobre casos pendientes y adjudicados, o información sobre citas.

Sin embargo, para las solicitudes de evidencia, emisión de avisos duplicados o asesoramiento legal, los funcionarios de Nivel I y Nivel II crearán una "solicitud de servicio", que luego se envía a los centros de servicio locales. Alternativamente, puedes llamar a las oficinas locales o centros de servicio. Aquí encontrarás la oficina en tu área.

¿CÓMO NAVEGAR EL SISTEMA AUTOMÁTICO?

Para poder contactar a un representante primero debes navegar por el sistema de asistencia de voz automatizado.

Aquí detallamos el árbol de del sistema, lo que te ayudará a entender cómo funciona.

Marca el número 1-800-375-5283

Presiona 1 para inglés o presiona 2 para español.

Presiona 1 para verificar el estado de su caso

Presiona 2 si ya no tienes acceso a tu número de recibo

Presiona 2 para hablar con un representante de USCIS

Después de presionar la consulta de selección de idioma 1 para inglés o 2 para español, el asistente de voz preguntará lo siguiente:

Para escuchar todas las noticias recientes relacionadas con la inmigración, presione #

Para consultar y obtener un formulario del USCIS, presione 1

Presione 2 para consultar sobre la última petición que ha presentado ante el USCIS. (Además, presione dos si desea una respuesta a la pregunta).

Presione 3 para informar a USCIS sobre el cambio de dirección.

Presione 4 para ubicar la oficina local o el centro de solicitud de USCIS más cercano. (Deberás presionar la misma tecla si deseas programar una cita).

Presione 5 si desea programar un médico para su examen médico de inmigración.

Presione 6 si desea buscar asistencia legal de abogados o representantes de BIA.

Presione 8 si desea recibir información según la ley de libertad de información. Además, presione este número si desea denunciar una supuesta violación de la ley de inmigración.

Presione la tecla de asterisco (*) para toda la información relacionada.

Una vez que hayas presionado la tecla asterisco, se te ofrecerán las siguientes opciones:

Presione 1 para solicitar una copia de la guía de USCIS para el proceso de naturalización.

Presione 2 para consultar la fecha límite de prioridad

Presione 3 para ingresar a la sección de servicios específicamente para ciudadanos estadounidenses

Presione 4 para ingresar a la sección de servicios destinada a LPR, refugiados, asilados y residentes condicionales

Presione 5 para información relacionada con visitantes temporales

Presione 6 para obtener información relacionada con los empleadores

Presione 8 si experimenta fallas técnicas al enviar un formulario de solicitud electrónico

Presione la tecla numeral (#) para obtener información relacionada con la acción diferida

Presione la tecla de asterisco (*) para obtener información relacionada con las exenciones provisionales por presencia ilegal.

Tendrás que navegar por cada sección hasta que estés satisfecho con las respuestas. Si tus preguntas aún no han sido respondidas y deseas hablar con un representante, presiona las teclas correspondientes. Cada sección ofrecerá una clave que te permitirá conectarte con un representante.

Además, ten en cuenta que el menú de llamadas se actualiza periódicamente. Por lo tanto, es posible que escuches diferentes opciones cuando marques.

¿CUÁNDO ES MEJOR LLAMAR?

Es importante recordar que el servicio de asistencia presencial no está disponible las 24 horas, los 7 días. Hay ciertas horas fijas dentro de las cuales debes llamar. La atención al cliente en vivo está disponible de 8 a.m. a 8 p.m. EST, de lunes a viernes. Los fines de semana, este servicio no está disponible.

Sin embargo, el sistema de respuesta de voz interactiva está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si tienes consultas básicas, el IVR te ayudará incluso durante los fines de semana.

Según los usuarios, la mayor posibilidad de obtener ayuda en vivo es durante la mañana y los primeros días de la semana.

ANTES DE LLAMAR A USCIS

USCIS recomienda que antes de llamar en busca de ayuda, debes:

Verificar el estado del caso en línea.

Comprobar si ya se ha aplicado algún tiempo de procesamiento a tu caso.

Verificar la fecha de prioridad, si corresponde.

Si has hecho estas cosas y aún tienes preguntas, llama a USCIS.

CÓMO PREPARARTE PARA TU LLAMADA CON USCIS

No siempre es fácil ponerse en contacto con alguien en USCIS, así que cuando llames, querrás estar preparado para aprovechar al máximo la oportunidad.

Ten un lápiz y papel a mano para tomar notas importantes.

Reúne toda la información importante necesaria para la llamada, como números de recibo o números de registro de extranjero.

Destina suficiente tiempo para estar en espera y conversar con un agente de USCIS.

Además, hay información importante que debes anotar mientras realiza la llamada:

Registre la fecha y la hora de la llamada antes de marcar.

Escriba el nombre del representante de USCIS que atiende la llamada

Registra cualquier número de referencia proporcionado en el transcurso de la llamada.

