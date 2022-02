Biden pide una desescalada, dice que EEUU “responderá” si Rusia invade Ucrania

WASHINGTON DC - El presidente Joe Biden dijo este martes que espera que Rusia elija una salida diplomática del conflicto con Ucrania, pero que Estados Unidos está "preparado para responder" si su homólogo ruso Vladimir Putin opta por invadir a su país vecino.

“Estamos preparados sin importar lo que pase. Estamos listos para la diplomacia y estamos listos para responder de forma decisiva a un ataque ruso en Ucrania”, dijo el mandatario en un discurso.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Hablándole directamente al pueblo ruso, Biden dijo: "Estados Unidos y la OTAN no son una amenaza para Rusia. Ucrania no es una amenaza para Rusia. A los ciudadanos rusos les digo, no son nuestros enemigos y no creo que quieran una guerra sangrienta con Ucrania".

El discurso de Biden se produjo en un contexto de escepticismo dentro del gobierno estadounidense sobre la voluntad de Rusia de rebajar la tensión con Ucrania, y en medio de la insistencia en que Rusia podría atacar a Ucrania esta misma semana.

El mandatario dijo que EEUU aún no ha verificado la retirada de tropas rusas de parte de la frontera con Ucrania, un anuncio hecho por el gobierno de Putin horas antes este martes.

Rusia comenzó a retirar este martes algunas unidades militares próximas a la frontera con Ucrania, al asegurar que ya han cumplido su misión, aunque subrayó que se trata de un repliegue programado y que no se debe a las presiones de Occidente.

En una llamada telefónica este martes, Biden y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reaccionaron con prudencia a ese anuncio sobre el repliegue de algunas unidades militares de Rusia, aunque lo consideraron una buena señal.

Ambos líderes coincidieron en que hay que "evaluar la calidad de ese anuncio" y "comprobar su alcance y significado", indicaron fuentes del gobierno francés.

La tensión entre Rusia y EEUU no ha dejado de crecer.

En el mismo sentido, el asesor adjunto de seguridad nacional de Biden, Daleep Singh, opinó en declaraciones a la cadena CNBC que "las acciones dicen más que las palabras", y afirmó que EEUU "vigilará muy cuidadosamente lo que pasa sobre el terreno".

Las tensiones entre los gobiernos de Ucrania y Rusia han aumentado desde noviembre del 2021, después de que Rusia emplazara más de 100,000 tropas en las cercanías de la frontera ucraniana, lo cual disparó las alarmas en Ucrania y Occidente, que denunció los preparativos para una invasión.

EEUU insiste en que un ataque ruso a Ucrania puede ser "inminente", mientras que Rusia niega que planee una invasión y alega que tiene el derecho soberano a emplazar tropas en cualquier punto de su territorio.

El gobierno estadounidense anunció el lunes el traslado de las operaciones de su embajada al oeste de Ucrania "por seguridad", mientras que el presidente ruso, Vladimir Putin, insistió este martes en que Rusia no quiere una guerra en Europa.