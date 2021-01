La Casa Blanca se distancia de los atacantes del Capitolio

La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, afirmó este jueves que "aquellos que asediaron violentamente" el Capitolio de Estados Unidos son lo "opuesto" a todo lo que "defiende" el gobierno de Donald Trump.

"Aquellos que asediaron violentamente nuestro Capitolio son lo opuesto a todo lo que esta administración defiende", dijo McEnany en una breve declaración a la prensa.

"La violencia que vimos ayer (miércoles) en el Capitolio de nuestra nación fue terrible, reprobable y contraria a la manera estadounidense. La condenamos, el presidente y esta administración, en los términos más enérgicos posibles", indicó McEnanny.

El miércoles cientos de seguidores del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, irrumpieron en el Capitolio durante una sesión conjunta de ambas cámaras, cuando iban a contar los votos del Colegio Electoral y ratificar la victoria del demócrata Joe Biden en los comicios presidenciales del 3 de noviembre. Estos actos violentos cobraron la vida de cuatro personas.

Durante la jornada del miércoles, Trump tuiteó justificando la actitud de sus seguidores y en un momento dado les pidió que fueran "pacíficos", poco antes de que la red social decidiera suspender temporalmente la cuenta.

Además, Trump, que no ha reconocido su derrota en las elecciones, culpó a su vicepresidente, Mike Pence, que presidía la sesión en el Congreso, del caos generado por no haberse otorgado poderes que no le concede la Constitución para revocar la victoria electoral de Biden durante la sesión legislativa.

McEnany insistió este jueves en que los actos del miércoles "son inaceptables y aquellos que infringieron la ley deberían ser juzgados con el máximo peso de la ley".

Legisladores estadounidenses prometieron investigar por qué la policía del Capitolio no pudo impedir que una turba ocupara y causara destrozos en el edificio el miércoles, planteándose la posibilidad de que fue por falta de preparación.

"Lo que vimos ayer (miércoles) fue un grupo de alborotadores violentos socavando los derechos de la I Enmienda de la Constitución (que garantiza la libertad de reunión) de los miles que vinieron pacíficamente a alzar sus voces en la capital de la nación", indicó.

Subrayó que las personas en el Capitolio "están trabajando para garantizar una transición ordenada del poder".

Tras esos actos violentos, la portavoz de la Casa Blanca hizo un llamamiento a la unión de los estadounidenses: "Ahora es el momento para que Estados Unidos se una para rechazar juntos la violencia que hemos visto".

"Somos un pueblo estadounidense, ante Dios", zanjó.