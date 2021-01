Joe Biden hizo este miércoles un llamado a la unión y reconciliación del país en su primer discurso como presidente de Estados Unidos, en momentos en el que el país atraviesa por una histórica polarización y solo dos semanas después del violento asalto al Capitolio.

"Este es el momento de la democracia y la renovación", fueron las primeras palabras que ofreció ante los pocos invitados que acudieron al Capitolio en Washington DC para su ceremonia de juramentación.

Sin una sola mención directa a Donald Trump, Biden pidió a sus compatriotas poner fin a la "guerra no civil entre republicanos y demócratas, entre conservadores y liberales", la cual que ha dividido al país a través del "extremismo, terrorismo interno y supremacismo blanco".

Aunque reconoció que unir al país es una labor complicada en este momento, el nuevo presidente se mostró confiado en que estos obstáculos se pueden superar. "Sin unidad no hay paz. Este es nuestro momento histórico y la unidad es el camino hacia adelante. Así que hoy, en este momento comencemos de nuevo", recalcó.

A sus detractores les pidió darle la oportunidad de gobernar a pesar de las diferencias. "El desacuerdo no tiene por qué llevar a la desunión. Les prometo que voy a trabajar igual por los que no me apoyaron que por los que sí".

Biden también pidió dejar atrás las mentiras, en una aparente mención a las infundadas acusaciones de Trump sobre supuesto fraude electoral. "Tenemos la oportunidad de defender la verdad y derrotas las mentiras".

El exvicepresidente rindió su juramento frente al presidente de la Corte Suprema de Justicia, John G. Roberts.

La batalla contra la pandemia del coronavirus, que ha cobrado la vida de al menos 400,000 personas en Estados Unidos, será el eje del gobierno de Joe Biden y así lo aseguró en su discurso de juramentación.

Biden prometió vacunar a 100 millones de personas en sus primeros 100 días de gobierno y en su primera acción como presidente de EEUU pidió un minuto de silencio por las víctimas mortales que ha dejado la pandemia.

"Madres, padres, hijas, esposos, colegamos, vamos a honrarlos. Les pido una plegaria en silencio por aquellos que quedaron atrás", aseguró ante los asistentes al Capitolio.

"Con unidad podemos vencer al virus mortal, podemos recuperar trabajos y reconstruir la clase media y hacer que la atención médica sea segura para todos", agregó.

