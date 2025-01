Trump firmaría orden ejecutiva para favorecer programas de elección de escuelas

Se espera que el presidente Trump firme este miércoles una orden ejecutiva para priorizar y liberar fondos federales para programas de elección de escuelas, según dijeron dos fuentes familiarizadas con sus planes a NBC News.

Un alto funcionario de la Casa Blanca proporcionó detalles sobre cómo el plan afectará a varias agencias federales.

Defensa: La orden ejecutiva ordena al recién confirmado secretario de defensa, Pete Hegseth, que presente un plan a Trump sobre cómo las familias militares pueden usar los fondos del Departamento de Defensa para enviar a sus hijos a la escuela de su elección.

Educación: La orden también ordena al Departamento de Educación que priorice los programas de elección de escuelas a través de sus programas de subvenciones discrecionales. También ordena a la agencia que emita una guía para los estados sobre cómo usar las fórmulas de financiación federal, que determinan cuánto dinero asignar a los distritos y escuelas, para apoyar sus programas de becas K-12.

Salud y Servicios Humanos: Ordena al Departamento de Salud y Servicios Humanos que emita una guía sobre cómo los estados que reciben subvenciones en bloque para familias y niños pueden usar esos fondos para apoyar a instituciones privadas y religiosas.

Interior: El secretario, que aún no ha sido confirmado, tiene instrucciones de presentar un plan que describa cómo las familias con estudiantes en las escuelas de la Oficina de Educación Indígena pueden utilizar el dinero federal para la elección de escuela.

El presidente Trump habló a menudo sobre la promoción de la elección de escuela durante la campaña electoral y durante mucho tiempo ha sido visto como un defensor del movimiento, incluso durante su primer mandato. En la campaña electoral del año pasado, dijo: "Queremos que los dólares federales para la educación sigan al estudiante, en lugar de apuntalar una burocracia inflada y radical en Washington, D.C." También ha dicho que cree que la elección de escuela "es el tema de derechos civiles de nuestro tiempo".

Trump ha nominado a Linda McMahon, ex directora ejecutiva de World Wrestling Entertainment y ex directora de la Administración de Pequeñas Empresas durante el primer gobierno de Trump, para ser la próxima secretaria del Departamento de Educación. Ella aún no ha sido confirmada. Denise Carter es la secretaria de educación interina.