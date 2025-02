20 años después, sigue la búsqueda de pareja vista por última vez en bar de Philly

Dos décadas después de la desaparición sin resolver de una pareja que fue vista por última vez en un bar de Filadelfia, las autoridades siguen investigando y creen que fueron víctimas de un crimen.

Durante las últimas horas de la noche del sábado 19 de febrero de 2005, Danielle Imbo y Richard Petrone Jr. salieron del bar Abilene's en South Street en la camioneta negra de Petrone. La noche siguiente, el 20 de febrero de 2005, la policía de Mount Laurel recibió una llamada de la familia de Imbo preocupados por el paradero de la fuera una madre de 34 años.

"Ella desapareció", dijo el jefe de policía de Mount Laurel, Timothy Hudnall. "O al menos la vieron por última vez con su novio en ese momento. Estaban en un restaurante o un bar en Filadelfia".

Casi al mismo tiempo, la policía de Filadelfia recibió una llamada similar sobre Petrone, quien tampoco llegó a su casa después de salir del bar.

"Alrededor de las 11:30 p. m. salieron del bar Abilene's. “Esa fue la última vez que se les vio”, indicó el agente retirado del FBI Vito Roselli. “Ambos desaparecieron junto con la camioneta Dodge Dakota de Richard Petrone”.

Descripción de lo que llevaban al desaparecer

Imbo, que trabajaba como procesadora de préstamos hipotecarios, fue vista por última vez con una chaqueta de color oscuro, un suéter de color crema y jeans azules. También llevaba un bolso negro de dos asas en el momento de su desaparición.

Petrone fue visto por última vez con una sudadera Polo gris y jeans azules. También tiene un tatuaje de la palabra “Angela” en su brazo izquierdo y un tatuaje de payasos en su brazo derecho.

La camioneta de Petrone era una Dodge Dakota negra del 2001 con la matrícula “YFH 2319”.

“Era un tipo muy trabajador, con muchos amigos. Extrovertido”, dijo Roselli. “Un tipo típico del sur de Filadelfia. Danielle, lo mismo. Muy trabajadora. Le gustaba divertirse. Pero no había nada nefasto en ninguno de sus antecedentes ni en sus familias”.

Roselli añadió que la policía de Mount Laurel y los detectives del sur del Departamento de Policía de Filadelfia rápidamente se dieron cuenta de que algo andaba mal.

“Comenzaron a trabajar juntos, tratando de rastrear las últimas ubicaciones conocidas, con quién se suponía que se reunirían”, mencionó Roselli. “Verificaron sus cuentas bancarias, sus teléfonos, sus registros telefónicos”.

Roselli finalmente tomó la iniciativa en el caso y dijo que la policía recibió una pista interesante desde el principio.

“Un asesinato a sueldo en nombre de la LCN”, dijo Roselli.

LCN significa La Cosa Nostra, o la mafia italiana de Nueva York.

“Había suficiente sustancia en esa acusación para que nos involucráramos de manera proactiva”, según Roselli.

Aunque los investigadores no pudieron avanzar más en esa pista, no la descartaron. Un plan de asesinato a sueldo sigue siendo una posibilidad. A pesar de esto, todavía no estaban seguros de quién querría que los mataran en ese escenario.

“Ese es mi gran desafío”, dijo el exfuncionario. “Ese fue todo el desafío con esta, ya sabes, investigación. No podía entenderlo”.

El agente retirado compartió que hubo otras pistas que llegaron a lo largo de los años que mencionaban que una banda de narcotraficantes de Camden, la banda de motociclistas Pagan y un traficante de drogas en la sección Fishtown de Filadelfia posiblemente estaban involucrados en la desaparición de la pareja. Los investigadores incluso buscaron a personas cercanas a ellos.

“Estadísticamente, es el marido separado. Ya sabes, así que investigamos muy profundamente sobre él y su familia”, dijo Roselli.

El exmarido de Imbo ha negado tener alguna participación en la desaparición de la pareja.

Roselli mencionó también que un gran desafío en la investigación ha sido la falta de evidencia física o video de vigilancia. Aunque Petrone les dijo a sus amigos en el bar que su vehículo estaba estacionado cerca, la Policía nunca encontró la camioneta negra ni ninguna evidencia de lucha o allanamiento, como vidrios rotos u objetos personales que se habían caído.

“Faltan dos cuerpos. Falta una camioneta. No hay escena del crimen”, dijo Roselli.

Hasta el día de hoy, Roselli no cree que la desaparición de la pareja haya sido un accidente.

“Peinamos el río Delaware y diferentes cuerpos de agua y no encontramos esa camioneta”, señaló Roselli. “No es imposible, pero, ya sabes, es muy improbable”.

Un grupo de búsqueda de voluntarios buscó la camioneta en 2022 en el río Schuylkill, pero no encontró nada. A pesar de que la desaparición sigue sin resolverse desde hace 20 años, Roselli todavía espera una pista que resuelva el caso.

“Ojalá alguien tenga dolor de conciencia o finalmente se sienta libre de presentarse y decir algo”, concluyó Roselli.

El FBI ofrece una recompensa de hasta 15,000 dólares por información que conduzca al arresto y condena de cualquier persona involucrada en la desaparición de Petrone e Imbo.

Si alguien tiene información sobre su paradero, llamen a la oficina local del FBI o a la embajada o consulado estadounidense más cercano. Pueden comunicarse con el FBI al 215-418-4000.

