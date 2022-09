55 años en prisión para sujeto quien disparó contra enfermero en Jefferson Hospital

Un asistente de enfermería que disparó fatalmente contra un compañero de trabajo en un hospital del centro de Filadelfia y posteriormente hirió a dos oficiales en un tiroteo cerca de una escuela el otoño pasado fue sentenciado a un mínimo de 35 años de prisión.

Stacey Hayes, de 55 años, se disculpó el miércoles con la familia y los amigos de Anrae James, de 43, luego de declararse culpable de asesinato en tercer grado y otros cargos, pero no explicó el motivo del ataque del cuatro de octubre en el Thomas Jefferson University Hospital, informó el Philadelphia Inquirer.

“No les pediré perdón a ustedes porque no lo merezco. Pero estoy verdaderamente, verdaderamente, verdaderamente arrepentido por mis acciones”, dijo antes de la sentencia. El abogado defensor Gary Server calificó el término impuesto como "efectivamente una cadena perpetua" porque a su cliente se le prohibirá solicitar la libertad condicional hasta que tenga casi 90 años.

Las autoridades dijeron que Hayes vestía una bata cuando le disparó a James en el noveno piso del hospital poco después de la medianoche antes de huir en un camión. Justo antes de la 1:30 a.m., Hayes, que vestía un chaleco antibalas, resultó gravemente herido en un tiroteo con la Policía en el vecindario Parkside del oeste de Filadelfia, cerca de School of the Future, en las afueras de Fairmount Park. Un oficial recibió un golpe en el codo y otro fue rozado en la nariz.

La Policía dijo que no había descubierto "ninguna hostilidad" entre los dos hombres. James, también peluquero a tiempo parcial, fue descrito como un hombre de familia que tenía dos trabajos para mantener a sus tres hijos, informó el periódico. En la corte el miércoles, la madre de la víctima describió a su hijo “un hombre hermoso y honorable”, y su hermano, Armond, lo llamó “mi héroe”.

El asistente del fiscal de distrito, David Osborne, se ahogó en llanto mientras leía en voz alta una carta de la esposa de James en la que decía que "todavía no podía creerlo" y hablaba de los momentos en que los hijos de la pareja, incluida una hija de dos años, se derrumbaron preguntando por su padre.

Mark Campiglia, uno de los compañeros de trabajo de James que asistieron a la audiencia con bata azul, dijo que James “se extraña mucho”.

“Es como extrañar a un miembro de la familia”, dijo Campiglia. “Probablemente nunca seremos los mismos”.