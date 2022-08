A 100 mph: choque durante carrera clandestina deja varios heridos

Equipos de emergencia y autoridades en Filadelfia acudieron a un accidente vehicular que dejó a dos heridos de gravedad la madrugada del sábado en el norte de la ciudad.

Según los investigadores, el choque ocurrió cuando dos Dodge Chargers se trasladaban a más de 100 millas por hora en la cuarta 3400 de la calle Broad Street cuando uno de estos dio una vuelta e impactó a una camioneta alrededor de las 2:30 a.m.

La uniformada destacó que el impacto se desarrolló justo enfrente del hospital Temple, ubicado entre las calles Ontario y Broad Street. En total, seis personas resultaron heridas, dos de las cuales radican en condición crítica.

Se informó que ambos Charges tenían placas auxiliares de Maryland.

No se han reportado arrestos.