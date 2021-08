A la cárcel con el perdón de la madre de la pequeña Nikolette Rivera

De 55 a 110 años permanecerá en prisión el responsable de la muerte de la pequeña Nikolette Rivera, de dos años, en Filadelfia.

Y es que el pasado jueves Tayvon Thomas fue sentenciado oficialmente por el crimen de la niñita hispana quien falleció en manos de su madre en la vivienda familiar al norte de la ciudad.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El convicto se declaró culpable la primavera pasada de los cargos de asesinato en tercer grado que pesaban en su contra. Su acompañante en la balacera mortal, Freddie Pérez, será sentenciado en septiembre.

Tras la determinación judicial Joan Ortíz, madre de la menor, dijo que perdonaba al individuo. “Quiero que sepa que ya lo perdoné para que haga su tiempo en paz. No lo odio”, sostuvo en una entrevista con KYW Newsradio. “Sé que cuando esté mayor la última persona en la que va a pensar es en mi hija”.

“Hemos esperado dos largos años por esta sentencia. El dolor es tan fuerte que se tornó físico. No sé que fue lo que pasó ayer que me dio paz. Ella no va a regresar, pero sé que ella sabe que todo va a estar bien”, destacó Joan Ortíz a TELEMUNDO 62.

“Lo que dije ayer, que lo perdonaba, se me salió y sentí paz. Este tiempo no ha sido nada de bien. Con la muerte de Nikolette todo pasó así, lo que ya era una familia débil se puso hasta más débil. Yo he pasado esto sola. Nada se movió, estaba en el día que pasó. Me quedé en octubre 20 del 2019 hasta los otros días sin trabajar ni ser la madre que fui. Todo cambió”, relató.

La madre dijo además que “yo no lo perdoné para él, sino para mí. Aunque lo que hizo fue terrible, que me cambió la vida para siempre, no lo odio. Todos tenemos un pasado, queda en uno cambiar su historia y aunque uno sepa si se hizo justicia en una corte o no, siempre va a haber justicia con Dios. Todos vamos a llegar a ese lugar. Hay que buscar paz y vivir por esa paz. Gasté tanto tiempo preguntando porqué, cuando no hay nada que uno puede hacer. Hay que aprender y buscar fuerzas. Aunque no voy a la iglesia uno tiene que buscar y creer en alguien”.

Cabe recordar, que la niñita falleció de un disparo en la cabeza en brazos de su madre el 20 de octubre de 2019 estando en la vivienda familiar.

En el evento violento resultaron heridas de bala dos personas, un trabajador que limpiaba las alfombras del hogar, a quienes los pistoleros confundieron con el padre de la niña, y la bebita.

Todo fue en retaliación por una transacción de drogas, según los investigadores.

En una entrevista previa la ex comisionada interida de la Policía, Christine Coulter dijo que “el contratista que estaba en esa casa fue confundido como el blanco del ataque. La razón o motivo de la balacera está relacionado a las drogas, estaban disputándose un lugar para la compra y venta con terceros”.