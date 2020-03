A la espera de los resultados: cómo vivir en tiempos de pandemia

Si bien las autoridades sanitarias de la zona intentan expandir la capacidad de hacer la prueba del coronavirus a más personas, lo cierto es que, según el ciudadano regular, es cuesta arriba el proceso para obtener el referido.

La activista comunitaria Erika Almirón se comenzó a sentir mal, con tos seca, fiebre y falta de aliento, tras arribar a Filadelfia proveniente de un viaje a Arizona por razones de trabajo.

Procedió a comunicarse con su proveedor de salud, tal y como lo recomiendan las autoridades, pero su médico de cabecera le recomendó utilizar un inhalador para respirar mejor y quedarse en casa.

“Tenia fiebre y estaba tosiendo un montón. Tenia dolor en el pecho y llame a la doctora, pero me negó la prueba”, relató Almirón desde el aislamiento preventivo en su vivienda al sur de Filadelfia.

Acto seguido se documentó y llamó al 267-414-2303 del estado. Un profesional de la salud la evaluó por teléfono y le dio una cita, “en menos de media hora”, para acudir a un centro de pruebas, tipo servi-carro, al oeste de la ciudad.

Allí se sometió a los laboratorios, los que describió como “incómodos”, pero necesarios. “Me dijeron que me quedé en el auto. Todas las enfermeras estaban protegidas. Vinieron al auto y me pidieron la licencia. Sacaron la foto del id y después me hicieron la prueba”, recordó.

También dijo que “son unos cue-tips que meten hasta los finales de tu nariz, es bien incómodo, y la última parte de tu garganta”.

La excandidata al consejo de la ciudad deberá esperar de cinco a siete días para saber si tiene o no el COVID-19.