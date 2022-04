A punto de caramelo la Blue Cross Broad Street

¡La cuadragésima segunda carrera anual de Blue Cross Broad Street está cerca! El domingo primero de mayo, más de 25,000 corredores recorrerán el camino desde el norte hasta el sur de Filadelfia en Broad Street.

La edición 2022 de la icónica carrera de 10 millas se parece mucho a las de años anteriores, pero hay cambios que debes conocer. Aquí, algunos detalles:

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

¿Cuándo es la carrera Blue Cross Broad Street?

La carrera comienza a las 8:00 a.m. del domingo primero de mayo. Hay siete “oleadas” de corredores en función de sus tiempos de finalización previstos.

¿Dónde será la carrera Blue Cross Broad Street?

La carrera comenzará en Broad Street y West Fisher Avenue en el norte de Filadelfia, atravesará la ciudad y terminará en NovaCare Complex en Pattison Avenue en el sur de Filadelfia.

¿Cuál es exactamente el curso de la carrera?

El curso de este año será el mismo que el curso de 2021, con un circuito en Center City cerca del Ayuntamiento y otro circuito en el Complejo Deportivo. Debido a la construcción en el Navy Yard, la carrera terminará una vez más en Pattison Avenue, justo al oeste de Broad Street.

¿Se permitirán espectadores a lo largo del recorrido?

No se recomienda a los espectadores que se reúnan a lo largo del recorrido, según Philadelphia Parks & Recreation.

En lugar de zonas de animación, cinco zonas de entretenimiento con bandas en vivo se distribuirán por todo el recorrido de la carrera.

¿Cómo puedo ver a mis amigos y familiares correr?

NBC10 y Telemundo62 tienen a sus fanáticos cubiertos con la transmisión anual en vivo al aire y en nuestras aplicaciones. NBC10 transmitirá la carrera de 8:00 a.m. a 10:30 a.m. con un especial previo a la carrera “Live from the Starting Line”, a las 7:30 a.m. Telemundo62 transmitirá la carrera de 8:00 a.m. a 8:30 a.m. antes de la cobertura de fútbol.

¿Se requieren máscaras para los corredores?

Los oficiales de carrera anunciaron el viernes que no se requieren máscaras para los corredores en la línea de salida o meta. Se pondrán a disposición de quien quiera uno.

¿Necesito una prueba COVID negativa antes de correr?

No. Los corredores que llegaban a Broad Street el domingo debían presentar un comprobante de vacunación durante el proceso de registro. Todos los corredores presenciales mayores de cinco años deben estar completamente vacunados.

Los funcionarios no aceptan las pruebas negativas de COVID-19 en lugar de la prueba de vacunación.

Los corredores registrados que no presentaron prueba de vacunación pueden completar una carrera virtual. Unos 900 corredores completarán la carrera virtual.

¿Cuál es la mejor manera de llegar a la carrera?

SEPTA ofrece viajes gratis para los corredores registrados en la Línea Broad Street hasta la línea de partida, ubicada entre el Centro de Transporte de Olney y las Estaciones Logan, y de regreso a la partida o a casa.

Los participantes deben mostrar el número de dorsal oficial de la carrera de su competidor a un cajero de SEPTA para obtener una entrada gratuita. De lo contrario, una tarifa en efectivo de ida en Broad Street Line costará $2.50.

¿Hay cierres de carreteras?

Sí, los cierres de carreteras por fases para la carrera comenzarán a las 2:00 a.m. del domingo e incluirán:

2:00 a.m. Pattison Ave from S 20th St to Broad St

4:00 a.m. Broad St desde Olney Ave hasta Windrim Ave

7:00 a.m. Broad St desde Windrim Ave hasta Pattison Ave

7:00 a.m. 15th St desde Arch St hasta Chestnut St

7:00 a.m. JFK Blvd desde Broad St hasta 16th St

7:00 a.m. 16th Street desde JFK Blvd hasta Market St

7:00 a.m. Market St desde 16th St hasta Broad St

7:00 a.m. Hartranft St desde Broad St hasta Citizens Bank Way

7:00 a.m. Citizens Bank Way desde Hartranft St hasta Pattison Ave

7:00 a.m. Pattison Ave desde Citizens Bank Way hasta S Broad St

7:00 a.m. S 20th St desde Packer Ave hasta Pattison Ave

Portavoces de la ciudad señalaron que las carreteras se reabrirán después de que los barrenderos limpien la ruta de la carrera. La ciudad espera que el campo vuelva a abrir al mediodía con la excepción de algunas áreas de Pattison Avenue. Los automovilistas en esta área deben esperar retrasos.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo?

Se esperan cielos parcialmente o mayormente soleados el domingo con temperaturas frescas en la mañana y máximas a mediados de los 60.

¿Habrá estaciones de agua?

Sí, este año se reanudará la instalación habitual de la estación de agua.

¿Qué sucede después de la carrera?

La ceremonia de entrega de premios, la distribución de medallas y otras actividades de la línea de meta se llevarán a cabo en el estacionamiento al lado del Complejo NovaCare.

Las familias y los espectadores no están permitidos en la línea de meta. Las actividades están limitadas a corredores registrados únicamente.

Sin embargo, los corredores y sus familias están invitados a la fiesta oficial de Broad Street Run After Party en Chickie's & Pete's en Packer Ave. hasta las 3:00 p.m. Es una actividad para todas las edades.

¿Cuándo y dónde se lleva a cabo la Expo previa a la carrera?

La exposición Health & Fitness, presentada por Penn Orthopaedics, es el viernes 29 de abril de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábado 30 de abril de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Pensilvania.

La exposición de este año está abierta al público.

¿La Carrera beneficiará a alguna entidad?

Sí, Blue Cross Broad Street Run tiene cinco socios benéficos: la Sociedad Estadounidense del Cáncer, la Asociación Estadounidense de Investigación del Cáncer, Fairmount Park Conservancy, Students Run Philly Style y Back On My Feet. Según el sitio web de la carrera, los socios se benefician a través de las donaciones y promesas de los corredores.