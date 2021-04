A todo vapor la creación del mercado de marihuana recreativa

El lunes, la nueva Comisión Reguladora del Cannabis de Nueva Jersey avanzó hacia la creación del mercado de la marihuana recreativa, celebrando su primera reunión, en la que eligió un vicepresidente y un logotipo.

La comisión de cinco miembros se reunió de forma remota, dando inicio a lo que el gobernador demócrata Phil Murphy auguró que podría ser un período de seis meses hasta que la marihuana recreativa llegue al mercado.

La presidenta Diana Houenou dijo que tomará varias semanas contratar al personal y desarrollar los procedimientos.

La comisión votó para confirmar al comisionado Sam Delgado, un ex ejecutivo de Verizon, como vicepresidente.

El panel también votó para aprobar un logotipo, que presenta las letras NJ en tonos de azul, con la forma geográfica del estado incrustada entre las letras y en la parte superior un resplandor solar dorado. A su alrededor están las palabras Comisión Reguladora del Cannabis de Nueva Jersey, así como "Equidad" y "Seguridad".

“Al aplicar los valores de seguridad y equidad, centraremos nuestro trabajo en crear y proteger el acceso de los pacientes, promover la producción de productos seguros y promover la diversidad y la inclusión en la industria para desarrollar un modelo nacional de supervisión sensata y justa”, dijo Houenou.

Delgado dijo durante sus comentarios que el mercado recreativo no avanzará a expensas del establecimiento de marihuana medicinal ya establecido en el estado, que tiene 16 dispensarios en todo el estado y 106,000 pacientes.

Según la ley que Murphy firmó en febrero, la comisión debe establecer regulaciones para el nuevo mercado de marihuana recreativa que los votantes ratificaron en una abrumadora votación en noviembre.

Aunque un mercado aún no está funcionando, ya no está en contra de la ley estatal tener seis onzas (170 gramos) o menos de marihuana o alrededor de tres quintas partes de una onza (17 gramos) de hachís. Ya no es un delito estar bajo la influencia de la marihuana o el hachís, o poseer parafernalia de marihuana o estar en posesión de ella mientras se conduce un automóvil. El estado todavía tiene leyes contra la conducción bajo los efectos de las drogas.