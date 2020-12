Abiertos o cerrados: impacto de la pandemia en los restaurantes

Desolación y cierres. Eso es lo que vive la industria de los restaurantes en Filadelfia tras las restricciones impuestas por el aumento de contagios del coronavirus en la ciudad.

Según la pagina Close in Philly un total de 47 restaurantes cerraron definitivamente debido a las perdidas y otros 77 lo hicieron de forma temporal debido a que no cuentan con el volumen de comensales que necesitan para mantenerse a flote.

“No tenemos clientes. La gente no se quiere sentar afuera ni siquiera con un calentador. En un día puede que atendamos una o dos mesas y no hay órdenes para llevar”, relató Jesús García, cocinero del restaurante Lucha Cartel en Old City.

Y es que los establecimientos de comida, específicamente en el área turística de Old City, están prácticamente desolados, según el trabajador.

“Cerrar, ya sea por tiempo indefinido o temporero, es una decisión difícil. A veces los gastos pueden ser aún mayores si hay que reabrir un restaurante o si hay que mantenerlo sin clientes”, agregó García.

Dijo que lamenta que muchos de sus compañeros de industria se han quedado sin empleo en medio de la pandemia. “Una vez más no estamos teniendo clientela. Estábamos bien hasta el punto que nos cerraron en interiores”.

“No sabemos que hacer. No hay más dinero”, destacó Matt Rossi, dueño de restaurante.

“Es triste porque son compañeros al final del día. Trabajamos en diferentes de restaurantes, pero estamos en una misma industria. Algunos restaurantes son los sueños de emprendedoras y saber que van a cerrar no es muy alentador”, apuntó García.

Los dueños de negocios han invertido en mejoras para ofrecer servicio en exteriores, mientras que el comisionado de salud, Thomas Farley, aseguró que no hay indicios para remover las restricciones al menos hasta el año entrante.