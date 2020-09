Abogan por mayor equipo protector para jornaleros agrícolas

La organización Cosecha en Nueva Jersey urgió a que se les proveean las condiciones y herramientas necesarias a los trabajadores del campo o agricultura, que en muchas ocasiones son inmigrantes, en medio de la pandemia.

Y es que según los activistas la mayor parte de los productos que llegan a la mesa de todos son recolectados y procesados por jornaleros inmigrantes.

“La realidad es que a los dueños no les importa. Si agarramos 15 minutos, comimos o no comimos, nos lavamos las manos o no, no les importa”, relató Octavio Velázquez, uno de los trabajadores agrícolas.

El sentir de indignación fue lo que movió a activistas como Carlos Castañeda. “Saber que nuestros compañeros, que trabajan en los campos, trayendo la comida a nuestras mesas son los que más expuestos están y no se está haciendo nada para protegerlos”.

Cosecha peticionó que se les provea equipo de protección personal y que se implementes medidas de salubridad en la zona de trabajo. Mientras recaudan fondos para adquirir mascarillas y guantes para entregárselos a los jornaleros.

“Si necesitan equipo protector o cualquier tipo de ayuda deben mandarnos un mensaje por el ‘messenger’ al 908 487 8148. Nosotros nos ponemos en contacto para organizarnos, no solo una persona si no colectivamente, para que se haga justicia”, agregó Castañeda.

En Pensilvania existe una reglamentación para proveerles a los trabajadores agrícolas equipo protector desde abril. “Todos los negocios que están abiertos tienen que dar máscaras y proveer otras protecciones para prevenir la transmisión del coronavirus”, destacó Virginia Halden del Proyecto agrícola de Pensilvania.