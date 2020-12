Abogan por penas más fuertes para frenar la violencia armada

En vista del alza en violencia armada y con ello las muertes que genera a diario en Filadelfia la comisionada Danielle Outlaw solicitó mayor intervención de la oficina del fiscal de distrito para procesar a los criminales.

Todo esto como parte de la reunión semanal de la Comisión Antiviolencia del cabildo en la que participan varios directores de agencias.

Hasta el momento la Policía calcula 470 muertes en lo que va del 2020 a causa del problema de armas.

“Tiene que haber un mensaje claro y directo de lo que puede o no ocurrir de violar la ley”, destacó Outlaw en la reunión virtual.

La funcionaria hizo eco de sus oficiales quienes por medio de las redes sociales manifestaron preocupación ante condenas cortas y bajas fianzas para todos los individuos procesados por crímenes. Dijo además que todo esto le hace difícil el trabajo a los uniformados.

“En esta epidemia se ha muerto gente que no tiene culpa de na”, destacó Ana Méndez, residente de Filadelfia. “Tienen que ponerles más sentencia, porque los están dejando ir bien fácil y eso no es así”.

Activistas, concejales y funcionarios de Filadelfia se unieron en una reunión virtual para buscar herramientas para erradicar la violencia armada.

El sentir comunitario es de “mano dura” contra los presuntos criminales para erradicar la violencia armada en las calles.

Tan pronto como este fin de semana dos hombres murieron y una mujer resultó herida, el presunto ladrón de un vehículo fue baleado por el victimario y otro joven perdió la vida en hechos bajo investigación.

“Aquí todo está demasiado malo”, agregó otra vecina de la zona Elizabeth Lebrón.

Otra de las activistas citadinas, Aleida García recalcó que “si la policía del fiscal tumba los cargos entonces la policía no puede hacer nada simplemente le queda arrestar a las personas de nuevo cuando vuelva a suceder”.

Lo cierto es que los ciudadanos consideran que no hay vuelta atrás. “Esto no se controla. La Policía no da abasto son demasiados haciendo cosas malas en las calles”, apuntó Krelin Cáceres.

En la reunión llegaron a un conceso de que necesitan laborar en conjunto para frenar los actos de violencia armada.