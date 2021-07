Abren camino a turbinas eólicas en Nueva Jersey

Nueva Jersey despejó el camino para cientos de turbinas eólicas frente a la costa del estado en los próximos años mediante la aprobación el miércoles de 2,658 megavatios en energía eólica marina.

Se aprobaron dos proyectos de parques eólicos que proporcionarían energía suficiente para 1,1 millones de hogares, dijeron las autoridades.

La nueva energía se suma a 1,100 megavatios, que previamente dio luz verde a la Junta de Servicios Públicos de Nueva Jersey, que anunció los proyectos en una reunión especial. Nueva Jersey ahora ha firmado la segunda mayor cantidad de energía eólica marina de cualquier estado, solo detrás de Nueva York.

Los dos proyectos son un parque eólico de 110 turbinas de Atlantic Shores, propiedad de las compañías eléctricas europeas Shell New Energies US y EDF Renewables North America, y un parque eólico de 82 turbinas de Ørsted llamado Ocean Wind 2.

La granja de Atlantic Shores estará ubicada a unas 10,5 millas de la costa de los pueblos costeros al norte de Atlantic City. El Ocean Wind 2 de Ørsted estará a casi 14 millas de Cape May.

Pero la enorme cantidad de energía aún debe pasar por los permisos federales y sortear posibles obstáculos, como demandas de intereses pesqueros y comunidades costeras. Se espera que ninguno de los parques eólicos marinos comience a construirse hasta mediados de 2023 como muy pronto, y no se espera que los dos proyectos más nuevos entren en funcionamiento hasta 2027 como muy pronto.

"Hemos estado trabajando muy de cerca con todos los segmentos para asegurarnos de que no estamos destruyendo la vida natural", dijo el presidente de BPU, Joseph Fiordaliso, en una entrevista. "Nos hemos reunido y nos hemos reunido constantemente con los pescadores recreativos y comerciales. También nos hemos reunido con la industria del transporte marítimo para asegurarnos de que las turbinas no interrumpan el tráfico".

El gobernador Phil Murphy es uno de los partidarios más firmes del país de la energía eólica marina como "una estrategia central" para alejar al país de los combustibles fósiles. Se ha fijado un objetivo agresivo de 7,500 megavatios en energía eólica marina para 2035.

Se esperan tres rondas más de solicitudes y aprobaciones de proyectos en los próximos años.

"Realmente creo que tenemos la obligación moral de mitigar los efectos del cambio climático, no para mi generación, sino para mis nietos y la generación de sus hijos", dijo Fiordaliso, quien fue nombrado presidente del BPU por Murphy hace casi cuatro años y se desempeñó en el BPU desde 2006.

El primer premio en 2019 fue para Ørsted y su proyecto Ocean Wind 1, que planea 92 turbinas frente a Cape May y el sur de Nueva Jersey para producir los 1,100 megavatios. Ese parque eólico ocupa actualmente el segundo lugar en la lista de proyectos eólicos marinos bajo revisión del gobierno federal luego de la aprobación por parte de la administración de Biden en mayo de la granja Vineyard frente a Massachusetts. Se espera la aprobación federal de Ocean Wind para junio de 2023.

La evaluación más reciente de las ofertas de Nueva Jersey fue una carrera de dos caballos que incluyó a Ørsted y su oferta Ocean Wind 2, y Atlantic Shores, que posee un área de arrendamiento de 183,000 acres frente a la costa de Atlantic City y Long Beach Island.

Atlantic Shores presentó algunas propuestas que varían en tamaño, con la propuesta más grande para proporcionar 2,300 megavatios de energía, según un portavoz de la compañía.

La BPU aprobó Atlantic Shores para construir 1,509 megavatios. El proyecto utilizará turbinas de 13,6 megavatios, dijeron las autoridades.

Estamos encantados de seguir adelante con nuestro proyecto y consolidar nuestro compromiso de ofrecer energía limpia y renovable y trabajos bien remunerados en Garden State en los próximos años ”, dijo el director comercial de Atlantic Shores, Joris Veldhoven. “Mientras la energía eólica marina se prepara para despegar en los Estados Unidos, este es un momento crítico para sentar las bases para la capacitación de la fuerza laboral y el desarrollo de la cadena de suministro. Nuestro sólido proyecto incluye una serie de iniciativas esenciales para capacitar a los trabajadores locales y traer trabajos de manufactura al estado que garantizarán que los trabajadores de Nueva Jersey y la economía local obtengan enormes beneficios ”.

La BPU aprobó Ocean Wind 2 para generar 1,148 megavatios. Ese proyecto utilizará turbinas de 14 megavatios, dijeron las autoridades. Ocean Wind 1 y Ocean Wind 2 se colocarán en el área de arrendamiento de Ørsted.

Se espera que el proyecto Atlantic Shores comience a generar energía en dos fases, a partir de 2027. Se espera que Ocean Wind 2 de Ørsted comience a producir en tres fases, a partir de 2028.

Las ofertas no son públicas y ambas empresas se negaron a proporcionar más detalles sobre sus propuestas. Veldhoven dijo a principios de este mes que el desarrollador se ha esforzado por trabajar con todos los grupos e industrias que se verán afectados directamente por los parques eólicos.

"A través de nuestros esfuerzos de desarrollo en curso desde 2018, nos hemos conectado directamente con las comunidades que nuestro proyecto impulsaría, así como con las partes interesadas clave, como pescadores comerciales y recreativos, trabajadores sindicales, instituciones académicas líderes y más", dijo Veldhoven. "Estamos orgullosos de que nuestro proyecto entregaría energía renovable a hasta un millón de hogares, generaría millones de dólares en inversiones para los trabajadores locales y las principales instituciones académicas, habilitaría nuevas instalaciones eólicas marinas con sede en Nueva Jersey y garantizaría que Nueva Jersey se convierta en el líder nacional en la economía verde ".

Otros estados, desde Carolina del Norte hasta Massachusetts, también están sopesando proyectos costa afuera que alimentarían a cientos de miles de hogares. Hasta 17 proyectos actualmente propuestos o en consideración frente a la costa este requieren más de 1,500 turbinas del tamaño de la Torre Eiffel.

Las turbinas eólicas marinas continúan creciendo cada vez más a medida que los científicos y las empresas detrás de los proyectos dicen que la tecnología está demostrando que más grande significa más eficiente. Una turbina de 12 megavatios, la más grande actualmente en el mercado y planificada para algunos desarrollos estadounidenses futuros, puede alimentar una vivienda unifamiliar durante dos días con una sola rotación de sus palas.

Los defensores de los parques eólicos marinos dicen que son necesarios para reemplazar las fuentes de energía más sucias como el carbón y el gas, pero los pescadores comerciales en Nueva Jersey, Nueva Inglaterra y otros lugares dicen que miles de turbinas en el Atlántico Medio amenazan su sustento.

Tampoco está claro hasta qué punto miles de turbinas tendrían en el proceso de estratificación de la "Piscina Fría" del Atlántico Medio, un proceso natural que afecta las temperaturas del océano y la vida silvestre.

Atlantic Shores anunció esta semana que financiará un estudio de $500,000 sobre cómo los parques eólicos marinos y el cambio climático afectarán a las almejas en el Atlántico Medio. La industria de la almeja es una de las pesquerías más valiosas de Nueva Jersey, y los estudios han demostrado que las dos áreas de arrendamiento principales frente a la costa de Garden State a menudo son capturadas por botes de almejas.

"Las almejas son irregulares. Puede remolcar dos o tres millas y no atrapar nada, luego golpear un gran parche de dos a tres millas de largo, 100-200 pies de ancho, y si se queda en ese parche, puede cosechar". dijo Tom Dameron, ex capitán de pesca y gerente de flota de Surfside Foods en Port Norris, Nueva Jersey. "Pero si tiene un cable que atraviesa ese parche, ese parche ya no es viable".

Surfside, que es una de las compañías de almejas más grandes del Atlántico Medio, opera con márgenes estrechos para quahog y almejas oceánicas, dijo Dameron, y señaló que los grandes parques eólicos podrían significar rutas más largas hacia y desde los lugares de pesca que aumentan los costos de combustible y la cantidad de tiempo de dragado de almejas.

"Las almejas están vivas cuando las capturamos y deben procesarse en un cierto período de tiempo", dijo Dameron. "Para intentar pescar en un área de turbinas eólicas y pescar al 50% de su capacidad, no te quedas ahí el doble de tiempo. Así que estás llegando con la mitad y la economía es muy difícil".

Algunos residentes de las comunidades costeras también se están uniendo para hacer retroceder las turbinas, que creen que serán visibles desde las playas, particularmente en Long Beach Island y al sur de LBI.

"El proyecto propuesto será el proyecto eólico moderno más visible en el mundo y aparecerá como un 'muro' masivo de estructuras industriales que correrán a lo largo de LBI", escribió Bob Stern de la Coalición de Long Beach Island para el viento sin impacto en un carta a la BPU. "Ese efecto visual causará impactos socioeconómicos graves y adversos en el turismo, los alquileres y el valor de las propiedades de la isla".