AC Airshow 2023: guía para el espectáculo aéreo costero

Separa el día y la hora, que desde las 11:00 a.m. del miércoles 16 de agosto, se celebrará por todo lo alto el evento aéreo en la costa de Nueva Jersey; Atlantic City Airshow.

Durante años este espectáculo ha movilizado cientos de personas a las playas de Atlantic City y comunidades limítrofes como Ventor, Margate, Longport y Brigantine. El pasado año la actividad estableció un nuevo récord de asistencia con la participación de más de 550 mil personas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Para conseguir el mejor punto de vista o el “spot” para disfrutar del espectáculo te presentamos una guía con todos los detalles de lo que debe saber.

¿Cuándo es el Atlantic City Airshow?

La celebración de la vigésima presentación del Atlantic City Airshow será este el miércoles, 16 de agosto desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Si no puedes llegar el miércoles, no te preocupes. El martes, 15 de agosto habrá un ensayo desde alrededor de las 11:00 a.m., que también podrás disfrutar.

¿Quiénes se estarán presentando?

“Para celebrar de los 20 años, sabíamos que teníamos que hacer que el espectáculo de este año fuera el mejor hasta ahora”, dijo Michael Chait, presidente de la Cámara de Comercio de Greater Atlantic City.

Las naves favoritas de los asistentes del Airshow regresaron para emocionar a la audiencia este año.

Thunderbirds de la Fuerza Aérea de los EE. UU.

Golden Knights del Ejército de los EE. UU.

El espectáculo del AC Airshow también incluye:

Otras exhibiciones aéreas:

Base conjunta McGuire-Dix-Lakehurst KC-46A Pegasus y aviones C-17A Globemaster III

Dover AFB C-5M Súper Galaxia

Guardia Nacional Aérea de Delaware C-130H Hércules

Guardia Nacional Aérea de Nueva Jersey 177th FW F-16s y 108th Wing KC-135R Stratotanker

SkyForce62 de Telemundo 62

Los T-38C Talons del ala de entrenamiento de vuelo 80 de Sheppard AFB (TX)

El avión del Centro Técnico William J Hughes de la FAA

Guardia Nacional del Ejército de Nueva Jersey UH-60L Blackhawks

Helicópteros MH-65E Dauphin de la Estación Aérea de la Guardia Costera de Atlantic City

Helicóptero del Hard Rock Hotel and Casino

Varios helicópteros médicos

¿Cómo estarán las temperaturas el miércoles?

Los cielos estarán despejados para este miércoles, la exhibición aérea no podría ser mucho mejor. Atentos a nuestro equipo de Primera Alerta para la actualización de las condiciones del tiempo.

¿Qué debes llevar o hacer para este evento?

Para este evento recomiendan usar ropa ligera ya que hará calor, sillas, mantas y sombrillas, especialmente si planea disfrutar del espectáculo a lo largo de la playa.

Muy importante usar protector solar para evitar una insolación, no olvides tus binoculares y tu cámara para que tomes las mejores capturas.

¿Desde donde podrás disfrutar del espectáculo?

Los espectadores tendrán una gran vista desde varios puntos de Atlantic City y otras partes como Absecon Island y Brigantine de forma gratuita.

¿Buscas algo más exclusivo?

Por primera vez, los organizadores están ofreciendo a los espectadores un área paga en AC Beach en Missouri Avenue, justo en el centro de la acción. Los boletos para la llamada "Zona de vuelo".

Evento de práctica del martes:

$10 para niños de 6 a 12 años

$20 para mayores de 13 años

Evento principal del miércoles:

$15 para niños de 6 a 12 años

$25 para mayores de 13 años

Transportación para el evento y donde te puedes estacionar

Si conduces hay estacionamiento disponible para el evento en toda Atlantic City, pero en algunos lugares es posible que deba caminar un poco.

También puedes dirigirte a Atlantic City utilizando el transporte público. NJ Transit ofrece servicio ferroviario en su línea de Atlantic City y servicios de autobús. La mejor parte es que NJ Transit ofrece viajes con un 50% de descuento el día de la exhibición aérea.

Para obtener el descuento de ida y vuelta, los pasajeros de la "línea ferroviaria de Atlantic City, las rutas de autobús de Atlantic City y la línea River LINE con destino a Atlantic City" deben tener descargada la aplicación NJ Transit, dijo NJ Transit.

Así es como NJ Transit dice que funciona:

Seleccione 2 boletos de ida y toque "Proceder al pago" Introduce el código promocional ACAIRSHOW23 Toque su método de pago de elección y compre los boletos Sus boletos aparecerán en la sección "Mis boletos" de la aplicación Activa ambos billetes antes de subir al tren, tren ligero o autobús

NJ Transit tiene más información en su sitio web.

Cuando estés en AC, puedes probar un Jitney para acercarse a la acción. Las personas mayores y los pasajeros frecuentes de Jitney pueden comprar boletos con descuento en varios lugares.

Presiona aquí para encontrar la mejor ruta para usted y su familia.

Read in English here