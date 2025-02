Recorre 20 millas por carretera para unir en Philly “a mis hermanos” con cruces

Roberto Márquez, un artista mexicano de Dallas, Texas, viajó hasta Filadelfia luego de haber creado previamente 67 cruces en el sitio del accidente aéreo en Washington DC.

Quiso llegar hasta la ciudad del Amor Fraternal por entender que las víctimas del jet ambulancia eran “mis hermanos”. Los seis a bordo de la ambulancia aérea que se estrelló al noreste de Filadelfia el 31 de enero 2025 eran todos de nacionalidad mexicana, mientras que una persona en tierra también pereció por el estallido de la nave.

No se trata de alianzas sanguíneas, “porque tuve que explicar que no son mis hermanos de sangre”, sino que “me siento familia”. “Me preguntaron si conocía a alguien y les dije que no, pero pienso que uno se siente amigo o hermano no importa la nacionalidad en situaciones como esta”, recalcó.

Márquez estará develando el miércoles cinco de febrero 2025, en un altar improvisado cerca de la zona de impacto de la ambulancia aérea de Jet Rescue Air en Cottman Avenue.

“Quiero enviar un mensaje a mis paisanos mexicanos, a todos en realidad, y hacer un llamado a la comunidad de músicos, pensamos en el mariachi, porque nosotros utilizamos la música cuando estamos tristes y cuando estamos felices”, comentó.

Dijo que le llamará a la instalación de cruces “México lindo y querido, morí lejos de ti”. Y eso es el pase a una melodía que muchos mexicanos conocen de antaño. “Este memorial está muy solo, no más han venido como 10 personas, pero mañana puede cambiar y si no cambia desde la casa envíen un saludo para las familias que pienso que van a tardar mucho tiempo en sanar su herida”.

Explicó que manejó 20 horas desde Dallas a Washington DC y que por un momento pensó que no podría llegar hasta Filadelfia, pero lo logró. “Lo hago con todo cariño y aquí estoy. Espero que nunca vuelva a hacer una cruz más en mi vida y que la próxima vez que nos reunamos con mexicanos sea para una fiesta”, apuntó.

La zona de impacto de la ambulancia aérea al noreste de Filadelfia está ubicada entre Cottman Avenue y Rupert Street. La tragedia, que dejó el saldo de siete personas muertas, se registró el pasado viernes 31 de enero 2025.

