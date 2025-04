Accidente mortal en rieles Amtrak limita transporte entre Filadelfia y Trenton

Una persona fue impactada mortalmente por un tren Amtrak antes de la media mañana del miércoles a la altura de los rieles en Bensalem, Pensilvania.

Se informó que el hecho tuvo lugar cerca de la estación de Cornwells Heights y la rampa de Woodhaven, el dos de abril 2025.

El servicio de trenes entre Filadelfia (PHL) y Trenton (TRE) fue suspendido brevemente conforme se llevaron a cabo las labores de investigación. Si transitas por esa línea ferroviaria busca alternativas, pero reanudaron las operaciones con retrasos desde la 1:00 p.m.

La investigación sigue activa.

