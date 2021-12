Accidente multivehicular obligó al cierre temprano de I-95

Un accidente vehicular dejó varias personas heridas y provocó el cierre de la Interestatal 95 en Delaware County, Pensilvania, durante la mañana del jueves.

El choque ocurrió alrededor de las 5:30 a.m. en los carriles que se dirigen hacia el sur entre la salida cuatro de la US-322 y la salida tres, de Highland Avenue.

No estaba claro cuántas personas resultaron heridas, pero se supo que fueron varias.

Vehículos de emergencia llegaron hasta la escena y, alrededor de las 7:30 a.m., se podía apreciar cómo vehículos y camiones que estaban atascados en el tráfico, tomaban la dirección contraria para poder salir de la escena.

A eso de las 9:10 a.m. el tráfico permanecía bloqueado y no fue hasta las 10:15 a.m. que ya no aparecía en la página digital de 511PA.