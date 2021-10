Acribillan a adolescente en pleno evento familiar

Autoridades en Nueva Jersey investigan un tiroteo que ocurrió la noche del viernes y dejó a un menor sin vida en Camden.

El incidente ocurrió en la cuadra 2000 de la calle Berwick, poco antes de las 11 p.m. del viernes.

Cuando la policía llegó al lugar, encontraron al menor de 14 años en el piso tras recibir un tiro en la cabeza y otro en el hombro.

El joven fue trasladado al hospital Cooper donde fue declarado muerto poco después.

"A mi nunca me ha pasado nada aquí pero se que esta área es problemática", sostuvo Evangelina Cortéz, una vecina del área. "A vecez cuando salgo me da temor que me pase algo".

La fiscalía de Camden detalló que el menor venía de visita a Camden desde Willingboro para un evento familiar, pero nunca regresó a casa.

Cualquier persona con información sobre este incidente se le insta a comunicarse con las autoridades al 856-225-8400.