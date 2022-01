Bájale a la velocidad: los radares de tráfico llegarán a tramo de la I-95 en Delaware

Lo que debes saber La Policía Estatal de Delaware y DelDOT están activando cámaras de velocidad a lo largo de un tramo de la I-95 en Wilmington.

Los conductores que vayan demasiado rápido a través de la zona de construcción recibirán una multa por correo.

El objetivo del Programa es lograr que las personas reduzcan la velocidad en la zona de trabajo, debido a aumento en los accidentes en los últimos dos años.

Cada milla por hora que pases por encima de la velocidad límite en la zona de trabajadores en la Interestatal 95 en Delaware pronto te costará más, ya que la policía estatal y DelDOT buscan tomar medidas enérgicas contra el exceso de velocidad.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El programa piloto de seguridad de velocidad electrónica del estado pronto entrará en vigencia con cámaras de velocidad que buscarán atrapar a los conductores que van demasiado rápido en el área de la zona de trabajo de la I-95 en Wilmington.

"El objetivo del programa piloto es reducir las velocidades y los choques en la zona de trabajo, cambiar el comportamiento de los conductores y mejorar la seguridad de los trabajadores y automovilistas en la zona de trabajo", dijo DelDOT en un comunicado de prensa.

Es probable que tengas algunas preguntas sobre este nuevo programa de radares de tráfico. Aquí hay algunas respuestas:

¿Cuándo se activarán los radares de tráfico?

DelDOT dijo que el programa piloto comienza el lunes 17 de enero de 2022. Solo estará vigente en la zona de trabajo de la I-95 en Wilmington hasta el final del proyecto de construcción, que finalizará en el otoño de 2023.

¿Cuándo comenzarán a emitirse multas?

Hay un período de gracia de 30 días para los infractores de velocidad. Después de eso, los infractores recibirán una advertencia por correo por la primera infracción. Cada infracción por exceso de velocidad a partir de ese momento resultará en una multa enviada por correo.

¿Qué sucederá exactamente una vez que las cámaras de velocidad estén activas?

Las cámaras, una ubicada tanto en la dirección sur como en la dirección norte, leerán las matrículas en la parte delantera y trasera de un vehículo y registrarán el tiempo y la velocidad del conductor. El propietario registrado de los autos a alta velocidad pueden recibir multas por correo dentro de los 30 días.

¿Qué tan rápido debo ir para obtener un boleto?

Si supera el límite de velocidad por unas pocas millas por hora, no recibirás una multa. Tienes que ir a 13 mph o más por encima del límite de velocidad establecido para recibir una multa. Las autoridades dijeron que ese umbral está en línea con las políticas de cámaras de velocidad automatizadas de otros estados.

¿Cuál es la multa mínima por exceso de velocidad?

La infracción básica es de $20, pero con otras tarifas (que se destinan al Recargo del Fondo Fiduciario de Transporte, el Fondo para Combatir los Crímenes Violentos y el Fondo de la Compañía de Voluntarios de Ambulancias) y una tarifa de $1 por cada milla por hora en exceso (más sobre eso a continuación), el ticket mínimo es de $74.50, según DelDOT.

Entonces, ¿las multas aumentan por cada milla por hora por encima del límite de velocidad?

Sí, así es como DelDOT describe la multa creciente:

"Por ejemplo, si la infracción capturada ocurre a una velocidad de 58 mph, la infracción de velocidad es de $20,00 más $13,00 adicionales que representan $1 por cada milla por hora por encima del límite de velocidad de la zona de trabajo de 45 mph publicado, y la evaluación de otros honorarios como se establece en el Código de Delaware por un total de $74.50".

¿Se agregarán puntos a la licencia?

No. Estas son solo sanciones civiles. Las compañías de seguros no estarán al tanto de la infracción por exceso de velocidad, dijo DelDOT.

¿Qué sucede si no se está realizando ninguna construcción en el momento en que paso por la zona?

Si conduce a exceso de velocidad, estás sujeto a una multa las 24 horas del día, los siete días de la semana.

¿Por qué hay una necesidad de las cámaras de velocidad?

"Seguimos viendo automovilistas que viajan a velocidades muy por encima del límite de velocidad publicado y se producen demasiados accidentes en la zona de construcción", dijo la secretaria de Transporte de Delaware, Nicole Majeski. "Necesitamos utilizar todas las herramientas disponibles para reducir los accidentes, y este programa trata de proteger la seguridad de todos".

Los funcionarios han visto un aumento en los accidentes a lo largo de la zona de construcción de la I-95. Hubo 423 accidentes en la zona de trabajo de la I-95 en Delaware en 2021, un aumento de 49 % con respecto a 2019, dijo DelDOT.

"El fuerte aumento de las colisiones dentro de la zona de construcción ha sido preocupante y ha puesto en riesgo al público de automovilistas y a las personas en la zona de trabajo", dijo la coronel de la policía estatal de Delaware, Melissa Zebley. "Reconociendo que las zonas de construcción son áreas problemáticas para llevar a cabo el control tradicional de la velocidad, creemos que este programa alentará a los automovilistas a reducir la velocidad por el bien de los trabajadores de las carreteras y sus compañeros automovilistas por igual".

¿Quién opera el programa de radares de tráfico?

"Conduent, Inc. es el proveedor 'llave en mano' de DelDOT, que posee, opera y mantiene el equipo de cámara ESSP y el sistema de recopilación de citaciones/infracciones", según el sitio web Restore the Corridor. "La Oficina del Secretario y la Sección de Ingeniería de Tránsito de DelDOT son responsables de todas las decisiones de ingeniería, seguridad y políticas, no Conduent. La Policía Estatal de Delaware es responsable de revisar y validar todas las citaciones".

Puede encontrar respuestas a más preguntas haciendo clic en estas preguntas y respuestas.