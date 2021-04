Actividades para niños y familias para el verano

Como un nuevo paso en el retorno hacia la normalidad tras más de un año batallando con una pandemia, alrededor de 30 mil niños y jóvenes podrán disfrutar de un verano activo, a través de la campaña de recursos de verano, PlayItSafePHL, que traerá oportunidades divertidas y enriquecedoras durante la época de vacaciones.

La campaña, lanzada por la Oficina de Niños y Familias (OCF) y sus socios, presenta un verano con el regreso de algunas de las actividades en persona favoritas, incluidas piscinas y los deportes grupales. Las actividades de aprendizaje y enriquecimiento se ofrecerán en los sitios del Distrito Escolar, los campamentos de Parques y Recreación de Filadelfia, WorkReady y Playstreets, organizaciones comunitarias que brindan programas fuera de la escuela y actividades de la Liga Atlética de la Policía.

“Servir y apoyar a los niños de nuestra ciudad es una prioridad durante todo el año para la ciudad de Filadelfia. Estoy orgulloso de haber podido restaurar las oportunidades y actividades de verano que los niños y las familias esperan cada año, y espero que todos los niños tengan un gran verano de aprendizaje y diversión”, dijo el alcalde Jim Kenney en comunicación escrita.

Para ayudar a las familias a encontrar los programas y actividades que se ofrecerán este verano, la OCF creó el portal PlayItSafePHL, un centro digital único con toda la información.

“Estamos orgullosos de ofrecer muchas oportunidades de aprendizaje, recreación y diversión este verano”, expresó la vicealcaldesa de OCF Cynthia Figueroa, “El verano es un momento importante para que los jóvenes se mantengan activos, tengan aventuras, exploren nuevas habilidades y formen amistades. Esto no sería posible sin los departamentos y socios de la ciudad que han trabajado arduamente esta primavera para brindarle a Filadelfia un gran verano. Esperamos dar la bienvenida a niños y jóvenes a uno de los muchos programas en persona".

Algunas de las actividades de verano gratuitas o a bajo costo serán:

Programas de verano en sitios comunitarios y en los edificios del Distrito Escolar de Filadelfia, además de proporcionar actividades de enriquecimiento para los estudiantes de primero a octavo grado en el programa de aprendizaje de verano del Distrito Escolar.

Parques y campamentos de verano recreativos

Actividades de la Liga Atlética Policial

Playstreets apoyados por Philadelphia Parks & Recreation. El año pasado, más de 350 Playstreets ofrecieron a los niños comidas nutritivas y recreación segura en su cuadra, gracias al apoyo de los supervisores voluntarios de PlayStreets.

Clases de natación gratuitas en las piscinas al aire libre de Philadelphia Parks & Recreation

Programación de verano del distrito escolar de Filadelfia

Experiencias de verano pagadas para 8,000 jóvenes mayores a través de WorkReady.

“La oportunidad de participar en una experiencia laboral de verano remunerada es invaluable para nuestros jóvenes”, señaló Chekemma J. Fulmore-Townsend, presidente y director ejecutivo de Philadelphia Youth Network. “Estas experiencias críticas brindan a nuestros jóvenes la oportunidad de desarrollar sus talentos naturales, construir sus redes profesionales y ganar dinero de manera responsable y segura. Estamos agradecidos con los muchos socios, incluida la ciudad de Filadelfia, que se han comprometido a apoyar los trabajos de verano en nuestra comunidad”.

Además, el Summer of Wonder de The Free Library of Philadelphia ofrecerá desafíos de lectura, eventos y actividades para lectores de todas las edades en toda la ciudad. The Free Library también se asociará con GSK y The Franklin Institute para ofrecer ciencia este verano, presentando experimentos en el hogar y sesiones de investigación virtual para niños en los grados segundo a sexto. El tema de este año es "¡Sea un ingeniero!"

Aquí hay cinco recomendaciones para que los residentes puedan prepararse para el verano:

Solicita ser anfitrión de una Playstreet

Registra a tu estudiante en los programas del distrito escolar

Inscríbete en un campamento diurno de verano de Parks & Rec

Consigue un trabajo de verano: conviértete en salvavidas o solicita WorkReady

Los programas están preparados para hacer de este un verano seguro y divertido y seguirán los protocolos de salud y seguridad de COVID-19 aplicables, como el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social.

