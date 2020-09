Activistas tildan de “obstáculo” requerimientos para las licencias

Decenas de activistas proinmigrantes se manifestaron frente a una de las sedes de la Comisión de Vehículos Motorizados en Nueva Jersey en relación a los requisitos impuestos para la solicitud de la licencia de conducir.

Los participantes denunciaron que el papeleo para completar el trámite podría ser un obstáculo para los inmigrantes indocumentados.

“Si ponen el número de identificación como un requisito primario para eso, dejaría a muchas personas fuera y no es justo. Lo hubieran dicho desde hace mucho tiempo atrás para que la gente se preparara. Los jóvenes indocumentados en este país, que estén cumpliendo la mayoría de edad quedarían fuera”, destacó la activista Arcelia Vivar.

Según los manifestantes la administración de transporte público en Nueva Jersey solicitará lo siguiente:

Un número de identificación personal del contribuyente.

Una carta de la oficina del seguro social que indique por qué no se puede otorgar un número.

“Esas son oficinas federales, no tienen nada que ver con motores y vehículos. Por otro lado una agencia para licencias nada más, no tendrían por qué estar exigiendo lo que es los taxes, porque eso ya es federal y una carta de seguro social. Por eso nos hemos unido a esta lucha para hacerle un llamado al gobernador (Phil Murphy), para que pueda ayudarnos como ya lo ha hecho”, agregó otro de los manifestantes, Sergio Santos.

Los participantes colocaron sus requerimientos en pancartas y con su voz interpretaron consignas. Dejaron una de éstas en las instalaciones del MVC dirigido a la administradora de la oficina quien no los atendió.

“Que lo hagan igual que Nueva York, ahí no se necesita el número de identificación o en California Queremos que aquí la oficina haga esas reglas, cuando peleamos dijimos que eran licencias para todos y no solo para unos cuantos”, apuntó Tiburcio Cuaucle.

Loa activistas proinmigrantes abogaron por más de una década por el derecho a una “licencia para todos” que se les fue otorgada el año pasado y entrará en vigor o se podrá solicitar desde diciembre.

La Comisión para Vehículos Motorizados de Nueva Jersey, que ha confrontado problemas de hacinamiento y largas filas, por los tres meses que estuvo clausurada por la crisis de salud provocada por el coronavirus, dará a conocer en noviembre 2020 los requisitos necesarios para la solicitud.

“Yo pienso que las leyes son injustas, pero de todos modos como son injustas hay que cumplirlas, se siente humillante porque este es un mundo libre y el hombre lo ha dividido. Me perjudican y no me dejan tener lo que quiero a veces”, destacó un guatemalteco quien no quiso identificarse.