Autoridades: Filadelfia no ha pasado la peor parte de la pandemia

Mientras los números de casos confirmados del coronavirus en Filadelfia parecen arrojar un panorama un poco más alentador, esta enfermedad aún pudiera cobrar fuerzas y sorprender a los ciudadanos.

Así lo estableció el Comisionado de Salud, Thomas Farley, durante la rueda de prensa en la que se actualizaron los datos de contagiados hasta el viernes.

"Cuando estaba en la calle ayer, alguien me detuvo y me preguntó si habíamos pasado el pico de la epidemia. Tengo que decir que no estoy dispuesto a decir que ya pasamos el pico. Las cosas se ven un poco mejor, pero este virus aún puede sorprendernos”, dijo.

Las expresiones las ofreció después de que anunciara que se reportaron 651 nuevos casos, lo que elevó la cifra a 11,877 en total. A eso se añaden 6 nuevas muertes, elevando el número total a 449.

Se dijo que el 53 por ciento de las muertes están ocurriendo en hogares de ancianos y que las hospitalizaciones están aumentando.

“No hemos pasado lo peor de la pandemia”, añadió.

Farley especificó que aún hay 31% de camas disponibles y 27% de cuidados intensivos.

“Continuamos con las limitaciones en la cantidad de muestras disponibles, por los insumos y por la capacidad de procesamiento de los laboratorios, por lo que se prioriza las pruebas a los mayores de 50 años y se trabaja para intensificar las mismas en los vecindarios menos favorecidos”, destacó.

Recomendó mantener las medidas de distanciamiento social y de prevención.

También dijo que hay 10 nuevos sitios para pruebas, enfocados en vecindarios de bajos ingresos. Algunas de ellas abren hoy, y otras la próxima semana.

El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, anunció una nueva ronda de subvenciones y agradeció a quienes lo han hecho posible.

Dijo que el Departamento de Vivienda local recibió una donación de $30 millones y se harán esfuerzos por potenciar la oferta de vivienda asequible para los más vulnerables.

Agradeció el dinero que entrará a la ciudad a través de la segunda fase de estímulo a pequeños comercios, que se espera que lleguen a comerciantes que no fueron elegibles en la primera etapa del beneficio.