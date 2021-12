Acuerdo de $1.81 mil millones en venta de tres casinos

Una división de Penn National Gaming Inc. está adquiriendo tres Live! Casino, propiedades de The Cordish Cos, con sede en Baltimore, por $1.81 mil millones, incluido el casino y nuevo hotel en el sur de Filadelfia, informó el Philadelphia Business Journal.

Gaming and Leisure Properties Inc., con sede en Wyomissing, está comprando los activos inmobiliarios asociados con Live! Casino & Hotel Maryland; Live! Casino & Hotel Philadelphia; y Live! Casino Pittsburgh, incluidos los arrendamientos a largo plazo aplicables. Cordish arrendará inmediatamente todas las propiedades y continuará siendo propietario y supervisará todas las operaciones de juego en las instalaciones.

Se espera que las transacciones para las propiedades de Filadelfia y Pittsburgh se cierren a principios de 2022, informó PBJ.com. Se anticipa que la transacción de Maryland se cerrará a fin de mes. Todos están sujetos a aprobación regulatoria.

La transacción incluye una asociación vinculante entre Gaming and Leisure Properties Inc. y The Cordish Cos. sobre futuros desarrollos de casinos de Cordish, así como posibles asociaciones de financiación entre las entidades en otros negocios inmobiliarios y operativos en la cartera de Cordish.

El Live! Casino & Hotel Philadelphia, de $700 millones, abrió en enero en 900 Packer Ave. cerca del Stadium Complex. Incluye un centro de eventos de 15,000 pies cuadrados y destacados culinarios como el asador The Prime Rib.