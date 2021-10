Acusaciones contra auditora general por robo e intimidación

La auditora estatal de Delaware, Kathleen McGuiness, fue acusada de cinco cargos, incluidos dos delitos graves, por presuntamente hacer un mal uso del dinero público e intimidar a los empleados, dijo el lunes el fiscal general del estado.

McGuiness, una demócrata que asumió el cargo en 2019, supuestamente le dio a su hija un trabajo ausente que incluía el uso de un vehículo estatal y pagó más de $19,000 en una cuenta bancaria de la que McGuiness es propietaria, según la acusación.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

También se alega que eludió el proceso de adquisición de contratos gubernamentales de Delaware al contratar a una empresa que trabajó en una de sus campañas electorales anteriores para "servicios de comunicación", dijo el fiscal general. La oficina de McGuiness pagó a la firma, My Campaign Group, $49,900, que es $100 menos que el umbral por el cual un contrato estatal debe someterse a un proceso de licitación pública.

También está acusada de intimidación por un delito grave por presuntamente tomar represalias contra los denunciantes, dijo el fiscal general. McGuiness presentó docenas de solicitudes de registros electrónicos a través del Departamento de Tecnología e Información del estado "para el contenido de las cuentas de correo electrónico de los empleados de OAOA. Esto permitió a McGuiness monitorear las comunicaciones por correo electrónico de varios empleados en tiempo real", dijo el fiscal general.

"La acusación incluye una gran cantidad de evidencia de que la auditora del estado violó repetidamente la ley y abusó sistemáticamente de su poder, comenzando en su primer año en el cargo", dijo la procuradora general de Delaware, Kathy Jennings, en un comunicado. "Nuestra investigación reveló un largo rastro de corrupción, nepotismo, mala conducta oficial, intimidación y fraude que implicó a miles de dólares de los contribuyentes, todo de un funcionario electo que se supone que es un perro guardián de exactamente este tipo de mala conducta. No podemos, y yo no tolerará la corrupción criminal, sin importar quién sea".

El abogado de McGuiness, Steven Wood, dijo en un comunicado que ella "es absolutamente inocente de estos cargos".

"La acusación del Gran Jurado, como todas las Acusaciones del Gran Jurado, se basó en una presentación unilateral de testigos y documentos seleccionados por el Fiscal General", dijo Wood. "La acusación está llena de declaraciones engañosas y medias verdades".

Señaló que "la ley de Delaware no prohíbe que los miembros de la familia contraten a miembros de la familia, y ha habido muchos casos de este tipo de empleo en todo el gobierno estatal, incluida la Oficina del Fiscal General. También es cierto que, al igual que millones de estadounidenses, la hija de McGuiness trabajó de forma remota durante la pandemia de COVID. Sin embargo, la suposición de la acusación de que la única forma en que un trabajador estatal puede trabajar de forma remota es utilizando la red de correo electrónico del estado es falsa".

Wood también defendió su contratación de My Campaign Group como necesaria para una oficina sin un empleado de asuntos públicos a tiempo completo, y rechazó el cargo de intimidación de testigos de la acusación como "claramente el resultado de cuentos fantásticos inventados por ex empleados con un hacha para moler".

McGuiness enfrenta un máximo de hasta 13 años de prisión por los tres delitos menores y dos delitos graves. Los cargos son de conflicto de intereses, en violación del Código de Conducta de los Funcionarios del Estado; robo de delitos graves; incumplimiento de la ley de adquisiciones al estructurar los pagos estatales; mala conducta oficial; e intimidación de testigos de delitos graves.

No hizo ningún comentario cuando se entregó al Departamento de Justicia del estado el martes.

El gobernador demócrata John Carney se negó a comentar sobre la acusación a través de un portavoz.