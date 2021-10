Acusado de matar a guardia de seguridad usó arma casera

El hombre de Delaware acusado de disparar y matar a un guardia de seguridad de 25 años en un edificio de oficinas de Filadelfia el viernes pasado usó una pistola casera que consistía en poco más de "tres tubos de metal que convirtió en una escopeta", dijo un oficial de policía a nuestra cadena hermana NBC10.

Era "muy extraño", dijo el inspector en jefe, Frank Vanore, en una entrevista ofrecida el miércoles. Añadió que no le sorprende que el guardia de seguridad no se diera cuenta de lo que estaba sosteniendo el sospechoso hasta que fue demasiado tarde.

"Honestamente, podría confundirse con un paraguas", dijo sobre el arma de fuego casera. "Estas partes son lo que son, y luego las unes y es un arma".

Es la última arma casera incautada por la Policía de Filadelfia en un año en el que cientos de ellas han sido recuperadas durante investigaciones criminales. La mayoría son lo que los expertos en armas de fuego denominan "armas fantasma", que los fabricantes de armas venden en piezas y los compradores las ensamblan en casa.

El número de "armas fantasma" recuperadas por la Policía de Filadelfia durante las investigaciones criminales se ha disparado a 436 hasta el cuatro de octubre de este año, más que todas las armas caseras incautadas en la ciudad en 2019 y 2020 combinados.

Se les conoce como armas fantasma porque no se pueden rastrear y no están reguladas, carecen de números de serie como las armas de fuego normales, aunque son igual de mortales una vez ensambladas después de la compra.

Dado que las armas de fuego se venden en piezas separadas, no requieren permiso ni licencia. Es legal debido a las lagunas en las leyes federales sobre armas, que se espera que el Departamento de Justicia de Estados Unidos cierre pronto.

El término “arma fantasma” probablemente aumentó su popularidad hace aproximadamente una década en California, seguido de otros estados, donde los rifles de asalto fueron prohibidos por primera vez.

Los fabricantes de armas de fuego, así como las empresas emergentes, comenzaron a vender armas fantasma en respuesta a las restricciones locales y estatales sobre ciertos tipos de armas de asalto. Un vacío legal en las leyes federales permite que las armas se vendan a los consumidores sin ninguna reglamentación o número de serie.

Esas piezas se pueden juntar en casa, lo que elude las medidas de control de armas, incluidas las prohibiciones contra ciertos ciudadanos a los que no se les permite poseer un arma, según Christian Heyne, vicepresidente de política de la Campaña Brady para prevenir la violencia armada.

"Las armas fantasma son una de estas cosas en las que hace unos años, cuando se discutió el problema por primera vez, se podía ver que el problema se intensificaba y se convertía en un gran problema si no nos adelantábamos", dijo Heyne. "Y ahora, se ha convertido en un gran problema".

Señaló, además, que las armas fantasma surgieron de restricciones más estrictas sobre las armas de fuego de estilo de asalto a nivel estatal y local en todo Estados Unidos, pero su proliferación en los últimos años involucró armas de fuego.

"Si bien fue horrible ver que la gente podía fabricar armas de asalto y usarlas en tiroteos masivos, lo que ahora está afectando al país en general son las armas de fuego que salen volando de los estantes", dijo. "Ha crecido exponencialmente".

En Filadelfia, el Ayuntamiento aprobó una ley el año pasado que prohibió las armas fantasma, pero eso no ha detenido el enorme aumento año tras año en su uso en delitos, según estadísticas policiales.

En 2019, la policía de la ciudad confiscó 95 armas caseras, o armas de fuego de fabricación privada, como las describe el PPD.

En 2020, ese número aumentó a 250. Al ritmo actual de este año, podría haber más de 500 en 2021.

Pero las armas ya no se limitan a "kits de receptor" fabricados profesionalmente en el correo, como demostró el asesinato del joven guardia de seguridad. Las instrucciones para construir armas caseras se pueden encontrar en Internet, advirtieron los expertos.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en algunos estados, incluido Pensilvania, están tratando de detener la propagación de armas fantasmas y otras armas de fuego caseras. Pero sus esfuerzos enfrentan desafíos por parte de los fabricantes y grupos de armas.

"He tratado de regularlas como armas de fuego normales para que sean rastreables, y requieran una verificación de antecedentes", dijo el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, en una entrevista esta semana. "En este momento, alguien que se considera un comprador prohibido puede comprar un arma fantasma porque no se considera un arma de fuego según nuestras leyes federales o estatales. He estado presionando a la administración Biden y a la (Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego ) para cambiar eso. Están trabajando en el proceso".