Acusado de ultimar a boricua frente a restaurante alega “defensa propia”

El hombre, quien ultimó a balazos a un puertorriqueño en las afueras del icónico Pat’s Steaks al sur de Filadelfia la semana pasada, habría actuado en “defensa propia”, según su abogado Charles Peruto Jr.

El letrado explicó que Paul Burket, quien enfrenta varios cargos, entre ellos asesinato, actuó tras un pleito que la Policía describe como una riña por equipos rivales de fútbol y los familiares del perecido aseguran que se basó en racismo.

Peruto insistió en que su representado recibió “golpes” de parte de la víctima, David Padró, de 22 años.

Hasta el momento es incierto lo que ocurrió entre ambas partes, pero lo cierto es que hubo un asesinato y la acompañante del acusado fue quien manejó el auto en el que huyó de primera instancia.

La familia Padró, original de Camden, Nueva Jersey, recordó con una vigilia a su allegado muy cerca del restaurante de cheesesteake de Filadelfia. “Lo que pasó esa noche nunca debió haber ocurrido. No fue necesario incluir un arma en lo sucedido y eso es lo que me molesta. Esto no le debió haber pasado a mi hijo”, destacó el padre de la víctima.

El afectado recibió dos tiros: uno en el hombro y otro en el estómago.

La hermana menor del occiso insistió en que Padró siempre fue “buen muchacho… esto es tremendo. Lloro por la noche y lloro por la mañana. Si me quedo quieta lloro”.

El padre dijo además que no se siente satisfecho con los cargos contra el presunto pistolero debido a que “que pase o no toda la vida en prisión no cambia nada. Él se levantará todos los días, respire y come tres veces y como quiera podrá ver personas de su familia, pero mi hijo nunca más lo vamos a poder ver. Solo nos quedan los recuerdos”.

La investigación sigue su curso de cara al procesamiento del acusado quien cuenta con representación legal.