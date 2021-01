Acusan a ex bombero por lanzar extintor durante disturbios

Un bombero retirado de Pensilvania fue arrestado el jueves por cargos federales de haber arrojado un extintor de incendios a tres agentes de la Policía del Capitolio durante el violento asedio al Capitolio la semana pasada.

Robert Sanford, quien se retiró recientemente del Departamento de Bomberos de Chester en marzo, fue arrestado por cargos que incluyen asalto a un oficial de la Policía, alteración del orden público en los terrenos del Capitolio, disturbios civiles y entrada ilegal al Capitolio.

Los cargos contra Sanford no están relacionados con el ataque ampliamente publicitado contra el oficial Brian Sicknick, quien también fue atacado con un extintor durante el asedio y murió.

Sanford compareció en un tribunal federal en Filadelfia el jueves por la tarde, pero las autoridades dijeron que el caso será procesado en Washington.

El FBI le pidió al público esta semana que ayudara a identificar a un hombre visto en imágenes fijas de video que usaba un sombrero con las letras CFD, tomó un extintor y se lo arrojó a la Policía afuera del Capitolio el pasado seis de enero. El extintor rebotó en la cabeza de tres agentes, dos de los cuales llevaban cascos.

Sanford, de 55 años, viajó en autobús con otras personas hasta el Capitolio, según documentos. Le dijo a un amigo cuando regresó a casa que había estado en el terreno durante 10 minutos antes de irse, pero no mencionó haber arrojado nada a los oficiales, dijeron las autoridades.

El amigo vio las fotos publicadas por las autoridades federales y se comunicó con la Policía.

Durante la comparecencia ante el tribunal el jueves, los fiscales federales dijeron que encontraron una camiseta de 'Proud Boys' dentro de la casa de Sanford en Upper Chichester.

El abogado de Sanford, Enrique Latoison, pidió una fianza, alegando que su cliente no tenía intenciones ilegales.

"No está involucrado ni afiliado a ningún tipo de grupos de odio, grupos extremistas y simplemente planeaba ejercer su derecho a participar en una protesta pacífica", dijo Latoison. "Mi cliente definitivamente no tenía intenciones y no fue a D.C. para ser parte de nada considerado ilegal o contra la ley".

Sin embargo, un juez federal denegó la fianza, afirmando que Sanford era un peligro para la comunidad.