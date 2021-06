Acusan a hombre de comprar nueva casa y autos de lujo con préstamos federales

Un hombre de Filadelfia ha sido acusado de robar casi un millón de dólares en préstamos de ayuda federal COVID-19 para comprar una nueva casa y autos de lujo el pasado verano.

Devron Brown, de 50 años, recibió una acusación formal de dos cargos por fraude bancario y nueve de lavado de dinero por presuntamente robar $937,500 en préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP).

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Según los fiscales, Brown habría cometido lo alegado en junio del año pasado, cuando reclamó los préstamos para su supuesta compañía de construcción "Just Us Construction Inc".

Tras una investigación, los investigadores determinaron que Brown reclamó fraudulentamente los préstamos al reclamar un número falso de empleados, salarios pagados e impuestos sobre esos pagos.

"Los ladrones que intentan tomar estos fondos se están aprovechando de la desgracia de otros, estafándolos y al mismo tiempo estafando a todos los contribuyentes que financian el programa", detalló la fiscal Jennifer Arbittier Williams el martes.

Asimismo, los fiscales detallaron que Brown utilizó los supuestos fondos para comprar joyería, una nueva casa en la Florida y vehículos de lujo y todo terreno.

Si es hallado culpable, Brown podría enfrentar una sentencia de hasta 150 años en prisión así como una multa de hasta $4,250,000.

El Programa de Protección de Nómina es un programa federal emitido a las pequeñas empresas con el fin de asistirlos con el pago de la nómina de sus empleados durante la pandemia.