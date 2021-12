Acusan a repartidora de Amazon de presunto ataque

Un hombre acusó a una conductora de entrega de Amazon de atacarlo tras una discusión que sostuvieron en una calle del vecindario de Roxborough en Filadelfia.

La presunta víctima, de 49 años y quien no quiso ser identificada, dijo que fue uno de los 10 conductores atascados detrás de un vehículo de reparto de Amazon que estaba estacionado en doble fila, a lo largo de la cuadra 500 de Martin Street a las 4:42 p.m. del martes.

Agregó que tocó la bocina y le gritó a la repartidora para que se moviera. Entonces, contó, la mujer se acercó a su coche y lo confrontó.

“Todavía tengo como 500 entregas en este bloque”, dice la conductor de Amazon en un video que fue obtenido por NBC10.

“¡Pues vete, idiota! Vete”, responde el hombre. “Hermano, realmente te dispararé”, responde la empleada de Amazon. "Deja de ponerme a prueba".

El hombre dijo que el altercado verbal continuó y luego se tornó físico. “Salgo del auto y ella empieza a gritarme y gritarme”, recordó. “Le grité de vuelta, y luego ella simplemente me atacó".

Explicó que que la mujer lo pateó y lo golpeó repetidamente. El video solo muestra parte del argumento, pero no muestra a nadie siendo atacado.

"El primer contacto fue una patada en el esternón", dijo el individuo. “El segundo contacto fue un puñetazo en el labio. Y si pudiera verme, mi labio está golpeado. Puedes verlo. Mi labio está golpeado".

El presunto agredido sostuvo que no se defendió a pesar de haber sido atacado. "No voy a golpear a una mujer bajo ninguna circunstancia", dijo.

TELEMUNDO 62 solicitó comentarios de la firma Amazon y esta fue la contestación: "Estamos investigando este incidente y se tomarán las medidas adecuadas", escribió un portavoz. "Le informaremos una vez que tengamos más información".

La Policía de Filadelfia también está investigando el incidente. Hasta el momento, no se han presentado cargos. “Lo que me dio físicamente es ilegal, punto. Así que no importa lo que le dijera, agradable, no agradable y cualquier cosa en el medio, no justificaba ser atacado físicamente", dijo el hombre.