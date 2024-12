Ginecólogo-obstetra de NJ aparentemente toqueteó a dos de sus pacientes

Un ginecólogo-obstetra de Nueva Jersey está acusado de tocar de forma inapropiada al menos a dos de sus pacientes, según informaron las autoridades.

La Junta Estatal de Examinadores Médicos suspendió temporalmente la licencia de Bruce Pierce, un ginecólogo-obstetra que ejercía en Delaware Valley OBGYN & Princeton Midwifery en Lawrenceville, Nueva Jersey. Los investigadores dijeron que Pierce tocó de forma inapropiada a dos pacientes de larga data durante exámenes en 2023.

La primera víctima dijo a los investigadores que había sido paciente de Pierce desde mediados de la década de 1990. Ella dijo que Pierce le realizó un examen normal de los senos, pelvis y recto en presencia de una acompañante femenina en enero de 2023. La víctima dijo que Pierce luego le pidió a la acompañante que saliera y le preguntó si podía repetir el examen.

Cuando la mujer preguntó por qué era necesario, Pierce supuestamente le dijo, "a veces las cosas cambian a medida que envejecemos" y que quería "verificar las cosas dos veces para estar seguro". Pierce luego tocó inapropiadamente a la mujer durante el segundo examen, dijeron los investigadores.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

La mujer dijo que salió de la oficina sintiéndose violada y que sabía que algo sobre el segundo examen no estaba bien. Después de hablar con miembros de la familia y un supervisor de trabajo, informó el incidente a la Policía del Municipio de Lawrence y presentó una queja ante la Junta Estatal de Examinadores Médicos. También dijo que la experiencia afectó negativamente su vida y su salud emocional.

El segundo presunto incidente ocurrió en diciembre de 2023. La víctima dijo a los investigadores que programó una cita con Pierce después de experimentar dolor pélvico. Después de someterse a una ecografía con un técnico de laboratorio, la mujer fue llevada a una sala de exámenes donde fue recibida por Pierce, dijeron los investigadores.

Pierce le dijo a la mujer que su ecografía se veía bien y le preguntó si quería una acompañante femenina mientras la examinaba, según los investigadores. La mujer rechazó la acompañante, diciendo a los investigadores que confiaba en Pierce, quien había sido su obstetra-ginecólogo durante más de 20 años e incluso había ayudado a nacer a su hijo. También dijo que las acompañantes siempre habían estado presentes durante los exámenes anteriores.

Mientras Pierce examinaba a la mujer, la tocó de manera inapropiada hasta que ella le pidió que parara, dijeron los investigadores. La mujer dijo que Pierce la llamó a su teléfono celular aproximadamente dos horas después para preguntarle si estaba bien. Ella dijo a los investigadores que todavía estaba molesta por lo ocurrido y terminó la llamada rápidamente, indicando que estaba "bien".

La fémina dijo que luego envió a Pierce otro mensaje de texto dos días después, diciéndole que sus sentimientos de conmoción se habían convertido en "furia y disgusto". Ella le dijo a Pierce que su comportamiento era “poco profesional e inaceptable” y lo acusó de abusar de “su buena fe”. También le dijo a Pierce que nunca volvería a utilizar su consultorio y expresó su preocupación por la posibilidad de que él incurriera en una mala conducta similar con otros pacientes, dijeron los investigadores.

“Está bien, lo siento mucho, te molesté. Nunca volverá a suceder. Valoro nuestra relación médico-paciente de más de 20 años. Gracias por no hacerlo público”, supuestamente le envió un mensaje de texto Pierce a la mujer en respuesta. “Mi carrera se terminará y no sé qué haría. Espero que puedas perdonarme. Esto nunca volverá a suceder. Entiendo que estás dejando el consultorio, pero espero que lo reconsideres y me des una oportunidad más”.

La mujer luego informó el incidente a la Junta Estatal de Examinadores Médicos. Ella también dijo a los funcionarios que el incidente le causó una angustia significativa, así como desconfianza en los profesionales de la salud.

Durante una audiencia ante la Junta Estatal de Examinadores Médicos el 13 de noviembre de 2024, los abogados de la Fiscalía de Juntas Profesionales de la División de Derecho de Nueva Jersey solicitaron que se suspendiera temporalmente la licencia de Pierce, argumentando que permitirle continuar ejerciendo presentaría un “peligro claro e inminente para la salud, la seguridad y el bienestar del público”.

La Junta presentó entonces una orden de suspensión temporal.

“Consideramos que el testimonio de cada paciente es creíble, escalofriante y convincente”, escribió la Junta en su Orden. “[Pierce] incurrió en una conducta que es totalmente antitética a la práctica médica y contraviene totalmente todas las obligaciones de los médicos de no hacer daño a sus pacientes. Esa conducta presenta indudablemente un peligro continuo e inmediato para todos y cada uno de los pacientes [de Pierce]. No hay medidas que no sean una suspensión temporal total e inmediata de la licencia que podamos elaborar que protejan adecuadamente a los pacientes [de Pierce] de una conducta tan atroz”.

Aunque la licencia de Pierce ha sido suspendida temporalmente, los funcionarios aún no han revelado si enfrentará cargos penales.

Cualquier paciente que crea que ha sido tratado de manera inapropiada por un profesional de la salud con licencia puede presentar una queja en línea ante la División Estatal de Asuntos del Consumidor en su sitio web o llamando al 1-800-242-5846 o al 973-504-6200.

Recursos para víctimas de agresión sexual están disponibles a través del Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual y la Línea Nacional de Atención Telefónica para Agresiones Sexuales al 800-656-4673.

Esta es una historia en desarrollo. Descarga nuestra aplicación de Telemundo 62 para mantenerte al tanto de las actualizaciones.

Read in English here