Suspenden jefe escolar en Central Bucks tras informe de abusos a estudiantes

El superintendente del Distrito Escolar Central Bucks, el Dr. Steven Yanni, ha sido puesto en licencia administrativa luego de la publicación de un informe con acusaciones de abuso a estudiantes.

El reporte de 73 páginas por parte de la organización Disability Rights Pennsylvania (DRP), en el que se acusa a un maestro y a un asistente educativo de haber abusado física y emocionalmente de estudiantes con necesidades especiales en la escuela primaria Jamison, ubicada en el condado de Bucks.

Según DRP, el abuso tuvo lugar entre septiembre y diciembre de 2024 en la Escuela Primaria Jamison del municipio de Warwick, Pensilvania.

El informe, de la organización sin fines de lucro con autoridad federal para investigar a agencias públicas en nombre de las personas con discapacidad, también señala que los administradores del distrito no fueron transparentes con las autoridades y los padres sobre las denuncias de abuso.

El reporte, publicado el miércoles 23 de abril de 2025, detalla graves acusaciones de negligencia y maltrato hacia menores con discapacidades. Entre los casos citados, se incluye el testimonio de James Pepper, abogado, miembro de la junta escolar y padre de uno de los niños presuntamente afectados.

“Soy abogado, miembro de la junta escolar y también soy el padre de uno de los menores abusados", declaró Pepper. “Nuestro hijo no se comunica verbalmente… y no sabíamos lo que le estaba pasando".

Al niño de 9 años se le negó agua, fue detenido por la fuerza, y en ocasiones se le permitió deambular sin ropa por el salón de clases. Estas conductas ocurrieron bajo la supervisión del personal docente y asistente, en un aula especializada para estudiantes con necesidades especiales, según el informe.

El reporte indica que un empleado de la escuela presentó una queja formal en noviembre de 2024, denunciando el trato hacia los estudiantes. Disability Rights Pennsylvania, organización sin fines de lucro con autoridad federal para investigar agencias públicas que atienden a personas con discapacidades, asumió la investigación.

La organización acusa directamente a los líderes del distrito escolar de no haber sido honestos con la policía ni con los padres durante el proceso.

“No hay lugar para encubrir alegaciones de abuso", afirmó James Pepper, quien espera que los demás miembros de la junta escolar se pronuncien públicamente durante la reunión programada para el jueves 25 de abril.

Respuesta del Distrito

En respuesta al informe, el superintendente del distrito Central Bucks había declarado que tuvo acceso al reporte, pero que, a su parecer, contenía información inexacta. Añadió que estában esperando los resultados de otra investigación independiente que fue encargada por el propio distrito.

Hasta el momento, no se han presentado cargos penales en relación con los hechos denunciados. La fiscal del condado de Bucks, Jennifer Schorn, emitió un comunicado el jueves señalando que, aunque el informe incluye recomendaciones importantes para mejorar la seguridad y los derechos de los estudiantes, las acciones descritas no constituyen delitos bajo la ley penal vigente.

“Mi labor y la de la jefa de nuestra Unidad de Víctimas Especiales ha sido, y seguirá siendo, proteger a los niños y a las personas con discapacidades. Como fiscales, juramos revisar cualquier denuncia de abuso con imparcialidad y bajo el marco de la ley. El informe de Disability Rights Pennsylvania propone medidas para que el distrito escolar considere, como sanciones, capacitación y políticas de resguardo adicionales. Sin embargo, como fiscal, no me corresponde intervenir en asuntos que no sean de índole penal,” expresó Schorn.

Por otro lado, el jefe de la Policía de Warwick Township, Mark Goldberg, también se pronunció el viernes 25 de abril. En su declaración, confirmó que tanto su departamento como la Oficina del Fiscal del Condado y la Oficina del Fiscal General de Pensilvania realizaron una investigación exhaustiva. Según Goldberg, él mismo supervisó personalmente las diligencias debido a la gravedad de las denuncias.

“Aunque las acusaciones eran graves, la Oficina del Fiscal del Condado concluyó que la conducta descrita no constituía actividad criminal. Habiendo seguido de cerca esta investigación, respaldo plenamente esa decisión”, afirmó el jefe Goldberg.

El Distrito Escolar Central Bucks aún no ha emitido un comunicado oficial sobre los próximos pasos a seguir tras la licencia administrativa del superintendente Yanni.

