Acusana legislador de hurtar artículos de supermercado Acme

Un legislador de Delaware que fue criticado el año pasado por usar un insulto racista y sexista para referirse a las trabajadoras sexuales fue arrestado el martes por cargos de hurto, pocos días después de anunciar que renunciaba por motivos de salud.

La Policía de Newark dijo que el martes se emitió una orden de arresto contra el representante Gerald Brady por dos cargos de robo en una tienda, y que Brady, de 65 años, se entregó unas horas después. Fue puesto en libertad bajo su propia responsabilidad.

Los demócratas de la Cámara de Representantes anunciaron el viernes pasado que Brady renunciaría a partir del cuatro de febrero, pero no revelaron que estaba bajo investigación criminal.

La Policía de Newark dijo en un comunicado de prensa el martes que recibieron un informe el pasado 12 de enero relacionado a un incidente de robo en una tienda de comestibles Acme. Un empleado les dijo a los oficiales que vio a un hombre entrar a la tienda y lo reconoció de un incidente de robo el 29 de diciembre que no había sido reportado a la Policía.

En el segundo incidente, el empleado pudo identificar el automóvil del sospechoso y obtener el número de placa, luego lo vio empujar un carrito de compras lleno de mercancía más allá de las cajas registradoras y hacia la salida, según la Policía. Después de ser confrontado por el empleado, el hombre se negó a pagar la mercancía, salió de la tienda y entró en su automóvil.

Se le dijo a la Policía que el vehículo del sospechoso tenía una placa de la Asamblea General con las iniciales de Brady. Después de ver una foto de Brady, el empleado de la tienda confirmó que el propietario del vehículo y el sospechoso de los dos incidentes eran la misma persona.

Victor Battaglia Jr., un abogado que representa a Brady, dijo que sería “prematuro” comentar sobre su arresto.

“Simplemente le pedimos a la gente y a los medios que no saquen conclusiones precipitadas”, dijo Battaglia, y agregó que la lectura de cargos de Brady está programada para algún momento de marzo.

Andrew Volturo, portavoz de los demócratas de la Cámara, se negó a comentar sobre el arresto de Brady. En cambio, señaló una declaración el viernes pasado en la que el presidente de la Cámara de Representantes, Pete Schwartzkopf, describió a Brady como “un representante amable y empático” y señaló que Brady había dicho que le habían diagnosticado un trastorno de estrés postraumático. Brady indicó en una declaración preparada el viernes que el diagnóstico fue el resultado de sus despliegues en el Medio Oriente con la Guardia Nacional de Delaware.

“Nuestro primer y principal pensamiento es que Gerald obtenga la ayuda que necesita”, dijo Schwartzkopf en ese momento.

Brady, quien es director ejecutivo de la AFL-CIO de Delaware, enfrentó pedidos de su renuncia el verano pasado después de que, sin darse cuenta, envió un correo electrónico a un defensor de la despenalización de la prostitución en el que usó un insulto.

Pensando que estaba reenviando un correo electrónico del defensor a otra persona de la que buscaba información, Brady presionó por error "responder" y envió sus comentarios al defensor.

El abogado se refirió a un estudio que indica que la presencia de clubes de ‘striptease’ y otros establecimientos de entretenimiento para adultos en la ciudad de Nueva York condujo a una disminución de los delitos sexuales. Los investigadores sugirieron que la reducción se debió principalmente a posibles delincuentes sexuales que frecuentaban esos establecimientos en lugar de cometer delitos.

"¿Básicamente, el tipo está diciendo que si proporcionamos (sexo oral) gratis, habrá pocas violaciones y pocas (un insulto para las mujeres chinas) serán enviadas en contenedores CONEX al puerto de Wilmington?”, escribió Brady desde su dirección de correo electrónico oficial del gobierno.

En medio de los pedidos de renuncia de Brady, los líderes demócratas de la Cámara le ordenaron que completara un entrenamiento de sensibilidad y que se acercara a los miembros de la comunidad asiático-estadounidense en un esfuerzo por recuperar su confianza. Una semana después, Brady anunció que no buscaría la reelección después de que expirara su mandato actual.

Eso no fue suficiente para algunos críticos, incluidos otros legisladores. La representante Madinah Wilson-Anton, demócrata de Newark, presentó una queja contra Brady ante el Comité de Ética de la Cámara, alegando que se había involucrado en una conducta que desacredita a la Cámara o refleja negativamente la aptitud de un miembro para ocupar el cargo.

Luego de una reunión a puertas cerradas del comité liderado por los demócratas, la líder de la mayoría, Valerie Longhurst, anunció en septiembre que los miembros del comité acordaron por unanimidad que Brady no violó las reglas legislativas de conducta y que no se tomarían más medidas. La declaración estuvo acompañada de un memorando en el que los abogados de los caucus demócrata y republicano señalaron que no había precedentes de disciplinar a un legislador por hablar fuera de los procedimientos legislativos, y que la perspectiva de tal acción disciplinaria planteaba preocupaciones sobre la Primera Enmienda.