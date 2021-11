Adolescente hiere detective en choque con auto robado

Un adolescente que conducía un automóvil robado en la ciudad más grande de Nueva Jersey se estrelló contra un vehículo policial sin identificar, mientras intentaba evitar a los agentes, hiriendo a un detective, dijeron las autoridades.

El accidente en Newark ocurrió alrededor de las 2:25 p.m. del domingo, se informó.

El conductor de 17 años estaba sentado en el automóvil estacionado, que había sido reportado como robado en Southampton, Nueva York, cuando notó que la Policía estaba cerca y se alejó a toda velocidad con un pasajero de 16 años, dijeron las autoridades. Luego, chocó contra el auto del detective, que viajaba en la dirección opuesta.

El detective fue tratado en un hospital por lesiones no reveladas que no se consideran mortales, dijeron las autoridades. Los dos adolescentes no resultaron heridos, pero también fueron trasladados al hospital como medida de precaución.

Ambos adolescentes fueron acusados de agresión agravada, recibir propiedad robada, obstrucción y resistirse al arresto. Sus nombres no fueron revelados por ser menores.