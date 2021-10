Adolescentes heridos en tiroteo residencial

Un adolescente de 17 años fue baleado en la puerta de una casa de Nueva Jersey el lunes por la noche y otra joven de 17 años recibió un disparo en el pecho, aunque se esperaba que sobreviviera.

Los oficiales de Policía de Pemberton Township llegaron a la casa en Snow Avenue en Browns Mills alrededor de las 11:35 p.m., según el fiscal del condado de Burlington, Scott Coffina, y el jefe de la Policía de Pemberton Township, David King, en un comunicado de prensa conjunto.

Los agentes encontraron a Malachi Treherne, de 17 años, muerto a tiros en la entrada de la casa de Snow Avenue donde se alojaba, dijeron las autoridades.

La Policía también encontró a una joven de 17 años con una herida de bala en el pecho. La llevaron de urgencia a un hospital de Trenton donde figuraba en condición estable.

Una investigación preliminar mostró "que este incidente no fue un tiroteo al azar", dijeron las autoridades en el comunicado de prensa. Sin embargo, no se dio el motivo del tiroteo y no se habían realizado arrestos hasta el martes por la mañana.

Los investigadores pidieron a cualquier persona que cuente con información que se comunique al 609-265-7113.