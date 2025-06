Adultos mayores truenan ante supuesto “abandono” en complejo de vivienda

Ratones por doquier, enseres averiados, hoyos en la infraestructura y sin aire acondicionado. Así vive una comunidad de adultos mayores en Camden, Nueva Jersey.

Se trata de los residentes de Baldwin’s Run Senior Residence, ubicado en el 3195 Westfield Avenue. Ellos aseguran que han sopesado esas condiciones por meses por lo que describen como la desatención del Departamento de Vivienda municipal.

“Con estos roedores y este maltrato que le están dando a uno… no es justo”, comentó Agustina Báez, una de las inquilinas.

Los residentes aseguran que han sometido varias quejas tanto a la administración como al municipio en busca de que se resuelva el problema.

“Ellos dicen que ellos no tienen ‘supply’ para comprar. Sí, no sé si es problema de fondos, no sé si es problema económico que ‘Housing’ está pasando, pero nosotros queremos tener una información concreta”, declaró Julio Echevarría, vicepresidente de la Junta de Residentes.

El Departamento de Vivienda dijo a TELEMUNDO 62 por escrito que no tiene récord de las quejas de los vecinos.