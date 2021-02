Da el salto de una bodega a exitosa compañía

El dominicano Pedro Rubén Estévez llegó a suelo estadounidense con ideales concretos de superación y la certeza de que convertiría en realidad sus sueños.

“Soy de la República Dominicana, de un campo de San José de las Matas, llamado Jicome, y fui a la academia militar, estudié en la fuerza aérea dominicana”, dijo el hoy Gerente de Distrito de Carico International.

Estévez llegó a los Estados Unidos en el 2004, en donde su padre le ayudó a obtener su residencia permanente y le dio su primer empleo.

“Junto con mi papá, mi primer negocio fue una bodega, un grocery store. Donde nosotros en el 2004 trabajábamos de lunes a lunes”, recordó.

Buscando independizare, se inscribió a la escuela de mecánica de aviación. Sin embargo, su despegue no fue tan sencillo como el de un avión en una pista.

“Fue duro para mí, porque tenía muchísimo rechazo, pues no hablaba inglés. En el emprendimiento eso es lo que la persona más le teme, a que no te acepten a que no te den la oportunidad de servir, ese era un obstáculo que siempre tenía. Por eso ahora digo que la persistencia siempre vence la resistencia”, expuso.

Sin embargo, siguió firme en su meta y continuó sus estudios, al tiempo que seguía buscando la forma de obtener ganancias. Aunque enfocado en los estudios, Pedro siempre llevaba en la sangre la forma de generar ganancias. Aprendió Ingles y ahora es gerente de una compañía en donde tiene la misión de proveer una mejor calidad de vida a las personas.

“Desinfección orgánica sin químicos, el desinfectar virus y bacterias, prevenir asma, alergias, y problemas respiratorios, ese es nuestro mayor fuerte en estos momentos”, relató. “Estamos en una era en donde muchas veces estamos limitados, porque no nos dan trabajo, porque no hablo inglés, o porque tengo un reto, sin embargo, dentro de cada uno de nosotros hay un ganador, hay un emprendedor”.