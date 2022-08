Agente amonestado por compartir información privada con amigo

Un policía estatal de Delaware que usó ilegalmente un sistema informático de justicia penal para encontrar información de un vehículo de Nueva Jersey que proveyó a un amigo sin autorización, fue puesto en libertad condicional por seis meses, dijo el Departamento de Justicia.

De acuerdo a la información provista por el departamento, a James Boyda se le pidió que verificara las placas de un automóvil con el que su amigo estaba “teniendo problemas” en Nueva Jersey. Presuntamente, Boyda no sabía que el automóvil estaba estacionado en la entrada de la ex novia de su amigo, informó el diario The News. Boyda le dio la información a su amigo, quien la usó para acosar a su exnovia, dijeron las autoridades. El amigo enfrenta cargos criminales en Nueva Jersey.

Si bien Boyda fue claramente engañado, “su falta de malicia no cambia el hecho de que sus acciones permitieron el acoso de una mujer inocente”, dijo la fiscal general de Delaware, Kathy Jennings, en un comunicado enviado por correo electrónico.

Según el acuerdo de culpabilidad, la libertad condicional de Boyda terminará una vez que se vuelva a capacitar y se vuelva a certificar en usos "aceptables" de los sistemas informáticos de aplicación de la ley. Hasta su recertificación, el Departamento de Justicia dijo que a Boyda no se le permitirá acceder a ningún dato sobre delitos. Este período de prueba reemplaza una sentencia de prisión suspendida de un año.