Alcalde Marty Small atiende rumores sobre su familia y gobierno tras allanamiento

Tanto el alcalde de Atlantic City como su abogado y funcionarios de su gabinete aseguran que el allanamiento en la vivienda y los vehículos del funcionario, y su esposa, el pasado 28 de marzo, tiene que ver con “una investigación personal”, que no está relacionada a corrupción gubernamental.

Marty Small, el líder de la ciudad en la costa de Nueva Jersey, dijo el lunes en conferencia de prensa que cree que “todo esto tiene que ver con dinero”, así como “una persecución para que no salga relegido en el 2025”.

El alcalde sostuvo que los agentes de la fiscalía de Atlantic County lo abordaron pasadas las 8:30 a.m. y le comunicaron los planes, por medio de una orden de la corte, de allanar su casa y sus vehículos. La investigación, según el funcionario es “totalmente personal”.

“Los que tenemos hijos o cuidamos de adolescentes sabemos que es un reto y este es el caso. Nosotros, como familia, estamos lidiando con una situación personal y estamos tomando terapia. Nada de esto tuvo que pasar, porque lo que se llevaron de mi casa fue un teléfono, que les pude haber dado yo mismo si me lo pedían, y unas computadoras”.

Small fue más allá al atender en público posibles escenarios de los rumores que circulan en AC sobre su hija. Estos son los alegatos, según el alcalde:

“Que mi hija está embarazada del dueño de un punto de drogas y mi esposa le pegó mientras mi hijo grababa todo y yo no hice nada”.

“Que mi hija estaba embarazada de gemelos y que yo le pegué hasta provocarle un aborto”.

“Que mi hija estaba embarazada de gemelos”.

El funcionario hizo hincapié en que “mi hija no está embarazada ni lo ha estado nunca. Estamos lidiando con una situación familiar que no tiene nada que ver con mi desempeño en la alcaldía, ni el de mi esposa en el sistema de escuelas”.

Small sostuvo que debido a que “le he dado oportunidad a todos en la alcaldía, sin importar su origen” está siendo perseguido por los retractores de su gobierno. “Ellos saben que no me pueden sacar de la alcaldía que en las próximas elecciones voy a ganar y si fueran hoy mismo con todo esto vuelvo a ganar. Ni a mí ni a mi esposa nos han dado nada en la vida. Ella tiene un doctorado y yo tengo una maestría. En ninguna de las clases que tomamos en la universidad nos enseñaron como criar a nuestros hijos y por eso estamos trabajando en el proceso”.

