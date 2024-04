Alcalde de AC reitera que las acusaciones que enfrenta son “algo personal”

El alcalde de Atlantic City, Marty Small, dijo el jueves que sigue comprometido con su familia y la ciudad tras las acusaciones sobre el abuso físico y emocional contra su propia hija.

El funcionario hizo los comentarios sobre las adjudicaciones de la fiscalía contra él y su esposa en una conferencia sobre apuestas.

Tanto Small como su esposa, LaQuetta, figuran acusaciones por abusar física y verbalmente de su hija de, 16 años, y poner en peligro su bienestar.

El alcalde de AC dijo que la situación no lo hará distraerse de sus labores como líder de la ciudad costera de NJ.

"Todos hemos visto noticias sobre lo que me está pasando personalmente", agregó en el Congreso de Juego de la Costa Este en el casino Hard Rock. “Es sólo eso: personal. Pero les prometo a todos y cada uno de ustedes que eso no cambia mi compromiso, número uno, con mi familia, y no cambia mi compromiso aquí con la gran ciudad de Atlantic City”, sostuvo.

Una declaración jurada presentada en el caso por la Oficina del Fiscal de Atlantic County la hija del alcalde reconoció haber inventado las acusaciones contra sus padres porque estaba enojada, porque no la dejaban salir con amigos.

Pero, en muchas otras secciones, la declaración jurada incluye afirmaciones detalladas de la niña de que el abuso fue real, y dice que fotografió moretones que aseguró fueron infligidos por sus padres y se los envió a su novio, quien los compartió con los detectives.

La oficina del fiscal William Reynolds citó pruebas que incluyen grabaciones de interacciones entre la niña y sus padres; sus declaraciones a la Policía, el personal de la escuela, un terapeuta y los investigadores estatales de bienestar infantil, así como los mensajes que envió a amigos pidiendo ayuda, diciendo que no se sentía segura en casa.

La raíz del conflicto, según el documento judicial, fue la desaprobación de los Small hacia el novio de su hija.

Su abogado, Ed Jacobs, explicó que el alcalde y su esposa "son completamente inocentes de cualquier delito y, en última instancia, serán reivindicados".

