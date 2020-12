Alegado brote de COVID-19 en cárcel de Camden

Un alegado brote de COVID-19 en el Centro Correccional de Camden County tiene angustiados a los familiares de los reclusos, algunos de los cuales alegan que no se les está dando el tratamiento que requieren.

“Nosotros no queremos que ellos mueran ahí adentro”, dijo a Telemundo 62 una mujer cuyo hijo se encuentra en las instalaciones correccionales. “Cuando me levanté esta mañana, me mandó un mensaje que ‘tested positive’”.

Según dijo, en el mensaje se resalta que, presuntamente, no hay medicamentos para darles el tratamiento adecuado y que se sienten que están siendo castigados.

“Tengo miedo, me siento mal por el y yo se que el tiene miedo. Y todos los que están ahí porque están trapeados y no pueden hacer nada”, dijo la mujer.

Nereida Robles y Ángel Lamberty llegaron hasta las afueras de la institución con una pancarta en la que se implora que dejen a los reclusos regresar a sus hogares antes de que la enfermedad les arrebate la vida.

“Los guardias allá adentro están enfermos. Se salen… trabajan y no se meten a la casa y se cuidan. Y lo están pasando adentro. Todos los muchachos adentro se están enfermando”, alegaron.

Fuentes del condado dijeron que actualmente hay 800 personas confinadas en el centro de detención y que sólo una pequeña fracción está siendo tratada por el coronavirus. Aseguraron que implementarán un régimen estricto para evitar brotes del virus y que han separado a los infectados por completo.

El domingo por la tarde, parientes de varios confinados llegarán hasta la cárcel para protestar en contra de las presuntas condiciones deplorables de la institución y por la alegada falta de cuidados médicos para los que más lo necesitan.