Alerta por brote de hepatitis A: registran tres posibles muertes

Autoridades sanitarias en Montgomery County anunciaron que al menos tres personas han muerto luego de que se identificara un brote de hepatitis A en un restaurante local a principios de mes.

Según el Departamento de Salud del condado, el brote habría comenzado en el restaurante italiano "Gino’s Italian Restaurant", ubicado en el municipio de West Norriton, el cual fue suspendido por las autoridades locales tras el brote.

Los funcionarios recalcaron el martes que hasta el momento se han registrado diez casos en el municipio, los cuales han resultado en varias hospitalizaciones y al menos dos muertes.

Por su parte, el restaurante recalcó en un comunicado que ellos "no tuvieron nada que ver con el brote" y que no tomarán responsabilidad por algo que no provocaron.

Según los CDC, la hepatitis A es una infección extremadamente contagiosa, la cual se propaga mediante por contacto con una persona infectada o por comer alimentos o bebidas contaminados. La hepatitis A se propaga cuando la comida es expuesta a materia fecal humana.

Los síntomas incluyen fatiga, náuseas, dolor de estómago e ictericia.

Los CDC agregan que la mayoría de las personas con hepatitis A no tienen una enfermedad duradera pero la mejor manera de prevenir ser contagiado es vacunarse.

Se desconoce cuándo volverás abrir el restaurante italiano. Una investigación está en curso.