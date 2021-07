Alerta por fraude al solicitar o actualizar información de licencias

Si estas solicitando la licencia para inmigrantes, renovando la misma o haciendo cualquier trámite con la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey debes estar atento a cualquier forma de fraude.

Al parecer los estafadores están utilizando la plataforma de la entidad de vehículos para timar a las personas.

Así es como funciona:

Te envían un mensaje de texto supuestamente con las siglas del MVC.

Te solicitan que envíes tu información personal para actualizar el registro del MVC.

Te envían un enlace falso para que ingreses la información.

Debes saber lo siguiente:

La Comisión de Vehículos Motorizados no te enviará NUNCA mensajes de texto, solo notificaciones por correo regular o electrónico.

Si tienes alguna duda visita el siguiente enlace…

Wanda Silva, portavoz de la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey explicó que el proceso de solicitud para la licencia estándar, la que está disponible para los inmigrantes indocumentados, no es un trámite de la noche a la mañana, por el contrario, conlleva tiempo.

La funcionaria explicó que el proceso pretende verificar el domicilio del solicitante y si sabe o no manejar. “La licencia de conducir estándar es la misma que solicitan todas las personas. No existe diferencia. Lo que si varía es el caso, porque no todas las personas tienen la misma documentación”, destacó Silva.

