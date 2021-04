Alta demanda y precios: buscan incentivar a nuevos choferes

¿Has solicitado un Uber recientemente? Lo cierto es que la demanda va aumentando conforme se alivian las restricciones, pero la oferta es muy baja.

Y es que durante los cierres y restricciones implementados desde marzo 2020 por la pandemia del coronavirus esta industria se fue en picada. Tanto, que ahora, que se está reiniciando la economía y las personas, vacunadas o no, están de vuelta al trabajo, Uber está reclutando conductores ofreciendo hasta $250 millones en incentivos alrededor del país.

La idea es resolver la carencia de choferes en todas partes. En Filadelfia, por ejemplo, la empresa de acarreo asegura que los que soliciten el trabajo podrían generar hasta $31 por hora.

Sin embargo, solicitar un Uber en estos momentos pude ser laborioso, por aquello de la escasez de conductores. “Está muy difícil lograr que el carro llegue a tiempo. A veces te dicen de 18 o 20 minutos para que llegue el carro”, destacó Rosemary Guerrero, usuaria del APP. “Yo pagaba $12 o $15 antes de la pandemia y ahora un viaje regular me ha salido hasta en $60. Está bastante complicado agarrar un Uber”.

El alto costo del viaje y la disponibilidad de vehículos no es el único problema, ya que conductores que antes laboraban para la empresa, y ano quieren regresar.

“No creo, no creo que volvería. Porque ha habido algunos casos de riesgo de personas que han sido agredidas por pasajeros más la situación ésta, de la pandemia, que no ha acabado todavía”, destacó Yamil Colón, ex chofer de Uber.

Si bien esta forma de acarreo se ha convertido en un dolor de cabeza para algunos, otros optan por los taxis, la forma inicial de transporte previo a la aplicación de viajes.

“Hay mucha actividad, especialmente en los horarios de trabajo de 6 a 8 de la mañana, cuando la gente sale a trabajar y en los horarios de 3 a 4 de la tarde, cuando la gente sale del trabajo”, destacó Carlos Domínguez, quien maneja un taxi. “Uber y Lyft han incrementado sus tarifas y la gente se siente más cómoda con nosotros”.