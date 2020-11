Alto a las reuniones familiares, las congregaciones u otro tipo de actividad

El comisionado de salud de Filadelfia, Thomas Farley urgió a los residentes de la ciudad a descartar todo tipo de congregación familiar o entre amigos en los meses venideros.

El funcionario dijo que la recomendación está basada en el alza de contagios por coronavirus en la ciudad, así como las muertes.

“Estamos probablemente en el momento más peligroso de esta pandemia y tenemos más casos porque las pruebas están disponibles, pero de igual forma todos tenemos que trabajar para evitar la propagación”, destacó Farley.

Unos 879 casos positivos se reportaron en Filadelfia el martes para un total de 49,775 desde que inició la crisis de salud. También se registraron 12 fatalidades para una cifra de 1,901.

"Estamos en un periodo peligroso. Promediamos 515 contagios diarios y el porciento de positivismo alcanza los 9.3%. Los números son mas altos que el pico de la pandemia en abril pasado, pero parte de esto es porque las pruebas están disponibles para todos. Estamos haciendo cinco mil laboratorios diarios”, mencionó Farley.

“Han pasado ocho meses desde que se diagnosticó el primer contagio en Filadelfia. Han sido meses complicados y difíciles, lo entendemos, pero deben alejarse de otros. A este punto todo el mundo debe asumir que el otro esta contagiado o viceversa. Mantengan la distancia”, reiteró Farley al tiempo que dijo “no se reúnan a nivel familiar con allegados que no vivan con ustedes, no se reúnan con amigos a ver partidos, no hagan fiestas de cumpleaños”.

De acuerdo con la información de los rastreadores de contacto la propagación del virus fue en:

Actividades familiares (bodas, funerales, despedidas de soltera y brunch)

Fiestas privadas con motivo de alguna celebración

Lugares de trabajo

Restaurantes

Dijo que el gobierno federal enviará a Filadelfia una cantidad sustancial de “tarjetas de pruebas”, una nueva forma de laboratorios rápidos, que serán distribuidos en centros de cuidado y entre poblaciones de alto riesgo.

Farley explicó que la capacidad en los hospitales no ha alcanzado niveles de riesgo con un total de 386 personas en cuidado por COVID-19. Sin embargo, prevé que esa cifra siga aumentando.