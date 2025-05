Detienen en tierra todos los vuelos de camino al PHL

Todos los aviones en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia fueron detenidos en tierra por nubes bajas en la zona.

Así lo dejó saber la administración del aeropuerto tras las recomendaciones de la FAA.

Bandas de lluvia de fuerte a ligera se acercan a la región para la tarde del jueves 22 de mayo 2025.

Esta es una historia en desarrollo. Quédate pendiente a TELEMUNDO 62 para actualizaciones o descarga la aplicación gratuita.

